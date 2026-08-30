突破國際門檻！竹縣帶領19名「火箭少年」解鎖法國航太殿堂

延續今年上半年打造全台首創國小、國中至高中一貫化太空人才培育體系的熱潮，新竹縣政府今年再度重磅出擊，攜手教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫-夢，你來做；舞台，國家來搭」，遴選出19名具備科研潛力與太空探索熱情的15至18歲高中職學子，於8月15日遠赴法國高等航空與太空學院（IPSA）」，展開為期18天的高強度跨域見習實作壯遊。代表團今在巴黎成果發表，展現豐碩的國際航太交流成果。

縣長楊文科表示，縣府近年積極打造全方位的科技教育與新創生態系，從上半年推動的「火箭少年計畫」，帶領六家高中與湖口高中學生手作科研火箭發射，到這次結合中央青年圓夢計畫，直接將19名高中職青年送往法國，真正實現了「太空夢不再遙不可及」的承諾。航太與太空產業屬於國際高度敏感且封閉的領域，這次能帶領高中學子深入歐洲航太核心機構，對新竹乃至全台灣的太空人才培育都是極其寶貴且突破性的里程碑。

教育局長蔡淑貞表示，這趟航太壯遊最關鍵也最艱難的突破，莫過於成功走進世界頂尖航太學府「法國高等航空與太空學院（IPSA）」進行深度交流。作為歐洲航太精英的搖籃，過去極少對外開放未成年高中生代表團進行專題對接。為促成這次交流，縣府與執行單位明新科大團隊克服國際審核門檻，歷經數月與法方來回密切磋商與資格審查；過程中更透過外交部駐法國代表處以及國家太空中心（TASA）全力協助尋求管道對接，最終成功取得法方核發的官方邀請函。

蔡淑貞指出，在這18天的充實行程中，代表團於巴黎參訪巴黎天文台與法國航空太空博物館，並前往駐法國代表處教育組交流；隨後搭乘法國高速鐵路前進歐洲航太首都-圖盧茲，深度體驗「圖盧茲太空城」、直擊空中巴士與Aeroscopia航空博物館產業鏈。

期間更特別安排與4名正在全球頂尖航太工程殿堂「國立高等航空航天學院（ISAE-SUPAERO）」就讀的台灣留學生進行深度交流，由學長姐親自經驗分享與學術導引，為竹縣學子點亮未來踏入國際航太科研的明燈；此外，代表團更在行程尾聲重磅解鎖參訪「歐洲太空總署（ESA）」，讓學員直擊國際級太空任務與尖端科技前沿。

教育局表示，這趟突破重重關卡才促成的法國航太壯遊，真正實踐了「看得見國際、做得出創新、帶得回職能」的圓夢終極目標。這群「火箭少年」返國後也將參與中央辦理的成果發表會，展現新竹科技種子在國際舞台上的卓越能量。

青年團參訪法國太空城。圖／新竹縣府提供