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「融路於自然」！台3線苗栗大湖、卓蘭路段 亞太永續博覽會摘雙金獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
公路局中區養護工程分局台3線苗栗縣大湖、卓蘭路段「環境守護者融路於自然」方案，低衝擊開發設施，打造公路景觀。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
公路局中區養護工程分局台3線苗栗縣大湖、卓蘭路段「環境守護者融路於自然」方案，低衝擊開發設施，打造公路景觀。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

台3線苗栗縣大湖鄉、卓蘭鎮路段，建置全台第一座AI智能預警系統，3條穿越台3線排水箱涵生物廊道，及生物圍網，公路局中區養護工程分局苗栗工務段「融路於自然」，種回原生植物，打造「淺山幸福野花園」，最近在台灣永續能源研究基金會主辦亞太暨台灣永續行動獎，摘下最高榮譽雙金獎肯定。

公路局中分局提報大湖、卓蘭路段「環境守護者融路於自然」方案，參加亞太暨台灣永續行動獎選拔，8月27日在台北世貿一館頒獎，獲得亞太金獎、台灣獎，苗栗工務段指出，以「SDG13氣候行動」為核心目標，擇定台3線大湖至卓蘭為示範路段融路於自然，環境治理從「造路人」轉型「環境守護者」。

台3線138公里至145公里500公尺大湖、卓蘭路段，處在低海拔生物多樣性熱點，面臨石虎等珍稀野生動物路殺與棲地破碎化的課題，工務段結合生態保育、環境減法、綠色循環與共好聯盟等永續策略，落實路網與地景和諧共生的目標，其中，141公里至144公里設置AI智能預警系統，3條穿越台3線排水箱涵生物廊道，及生物圍網等，防範野生動物路殺。

沿途種植毛胡枝子、華八仙、香楠、光蠟樹等原生植物，復育台灣百合花，打造具生態價值淺山幸福野花園；設置多孔隙塊石溝等「低衝擊開發」（LID）設施，提升隙地保水面積1550平方公尺，就地取材卵礫石、修剪枝幹，及風倒木等在地資材，再利用於護坡、矮牆、導排水設施，或生物棲息空間，減少資源外運，相當7公頃森林的減碳量。

亞太暨台灣永續行動獎評審建議，雖得到雙金獎，後續宜建立長期監測機制，持續追蹤石虎等野生動物通道使用情形及生態改善成效，具體呈現生態保育成果， 生態治理及循環經濟效益補充量化指標，例如資源再利用量、減碳效益、生物多樣性改善成果等，以強化績效呈現，若能進一步延伸循環資源應用之經濟附加價值，將有助於深化案例效益及永續推動模式。

公路局中區養護工程分局台3線苗栗縣大湖、卓蘭路段「環境守護者融路於自然」方案，低衝擊開發設施，打造公路景觀。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
公路局中區養護工程分局台3線苗栗縣大湖、卓蘭路段「環境守護者融路於自然」方案，低衝擊開發設施，打造公路景觀。圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

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