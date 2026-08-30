新竹火車站商圈沒落人潮轉移巨城形成強烈反差 竹市府：雙軌推進翻轉

新竹火車站附近商圈因商圈轉移、商業活動疲弱，人潮逐漸轉移，導致周末假日冷清清，自前年起受到民眾關注，感嘆風華熱鬧不在，如今，近期仍有民眾感嘆並反映，火車站附近商圈仍風華熱鬧不再，人潮已轉往附近好停車、環境多元的遠東巨城購物中心，兩者相較形成強烈反差。

對此，市府產發處表示，車站前商圈近年受網路購物普及、消費模式改變，以及大型百貨購物中心吸磁效應影響，使傳統街邊店面人潮與商業活動減少。

產發處指出，近年市府以大型活動引客與店家轉型輔導雙軌推進，將商業動能由火車站前延伸至中央商圈與護城河一帶，例如辦理新竹市購物節串聯全市商家，2025年創下超過65億元消費額，特約店家突破1500家，有效引導消費力回流實體店家。連續舉辦年貨大街、竹風好市集與竹塹特產節。竹風好市集活動期間，累計吸引超過 25 萬人次湧入舊城區，創造超過3000萬元消費。

產發處說明，同時市府也導入專業團隊協助商圈業者升級，輔導店家導入數位支付、優化線上行銷，並針對實體店面進行空間改造，近兩年已有70家業者參與輔導計畫，成效顯著。明年也規畫啟動業者產品包裝升級輔導計畫，協助舊城伴手禮與在地特色商品重新定位，吸引年輕消費客群。未來市府將深化產業輔導、持續辦理各類多元活動，延續商圈共榮。

陳姓民眾說，火車站商圈現在似乎整個都沒落了，變得好冷清，不少店家都在招租，明明竹市人口還是很多，但假日卻沒看到人逛街，全部都擠到巨城購物中心去，真懷念以前的新竹鬧區。

新竹一家飯店業者透露，竹市門面的站前商圈沒落的原因在於電商崛起，零售業下滑明顯，消費模式改變加速商圈移轉，加上火車站前老舊城區停車位難求、道路規畫較窄，降低民眾前往消費的意願。過去曾有 SOGO、新光三越、誠品、金石堂等據點都逐漸熄燈，人潮轉往好停車的遠東巨城購物中心。