老舊大樓公安疑慮 桃園輔導修繕

為提升老舊大樓居住安全，桃園市消防局列管六層以上無管委會集合住宅共七六五處，但審計處發現其中未辦理消防檢修申報，經舉發複查後仍需改善的仍多達兩百處。消防局回應，欠缺管委會稽查改善不易，正分階段輔導修繕中，建管處也持續協助大樓成立管委會。

桃園市審計處查核消防局針對未成立管理委員會公寓大廈的消防安全設備檢修申報及修繕輔導計畫情形，發現近半數六層以上無管委會集合住宅未辦理消防檢修申報，經舉發複查後，還是有兩百處仍須限期改善或遭舉發，建議市府應從源頭輔導成立管理組織，強化社區消防安全自治功能。

消防稽查人員坦言，多數仍不合格的建物，是長期沒有管委會的老舊大樓，住戶大多均分維修電梯、公共區燈泡等，消防設備相對金額高，稽查時找不到管委會窗口，只能逐戶找所有權人，曠日廢時，還是希望住戶願意成立管委會，才有安全保障。

消防局說明，針對不合格場所採分階段輔導修繕，限期完成改善。並協調地政、民政、稅務、經發及建管處查詢區分所有權人資料，以利稽查與裁處。每半年提供未成立或失能管委會清冊予建管處，後續依公寓大廈管理條例協助成立管委會或指定負責人。

建管處指出，目前未成立管理組織的公寓大廈，常見困難包括住戶意見整合不易、對成立程序及權責不熟悉，以及住戶參與意願較低等情形。今年桃園市也推出舊公寓微型修繕補助計畫，提供符合條件的老舊公寓成立管理組織及公共區域修繕相關補助，社區若有需要，會提供資源協助。