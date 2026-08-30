新竹棒球場案 藍白批雙標 綠喊真相大白

新竹棒球場案偵結後，藍綠白陣營各自解讀。藍營認為此案加深外界對「辦藍白、不辦綠」雙重標準的質疑，年底一定會用選票反彈；綠營則直指市長高虹安本屆選舉以「新竹大秘寶」為主要訴求，如今證明了政客口中的「大秘寶」，完全是一場徹頭徹尾的政治獵巫。

國民黨市議員、新竹棒球場監督改善小組召集人吳旭豐說，檢調偵辦近四年，選擇輕輕放下攸關重大公共工程的案件，檢調對不同政黨案件的辦案力道「完全不同」，這樣的結果民眾都看在眼裡。

吳旭豐說，這不只是攸關球員安全與公帑，更涉及司法公正，恐再度加深外界對「辦藍白、不辦綠」雙重標準的質疑。他也直言，人民對這樣的司法判決，年底一定會用選票反彈。

「真相水落石出了！」民進黨議員曾資程指出，新竹地檢署偵辦棒球場案調閱金流、帳目及工程通訊等，最終前市長林智堅及相關公務員均獲不起訴。檢方未查獲收賄或圖利廠商具體事證，代表過去幾年政客口中的「大秘寶」根本是政治獵巫。市府應回歸工程專業、依法行政，把安全、完整的棒球場還給球員及新竹市民。

民眾黨議員李國璋表示，檢方處分出爐後難免各陣營各自解讀，但處分書並未否認工程存在行政瑕疵及公務人員責任，不能將不起訴等同於工程沒有問題，仍應回到工程品質檢視。他質疑，民進黨過去對米粉甲醛要求「零檢出」，如今棒球場發現六噸鋼筋，卻未以同樣標準追究鋼筋比例問題。

李國璋認為，林智堅涉及貪汙治罪條例部分仍須送高檢署再議，並非完全確定的不起訴。這項公共工程，市民真正期待的是「把球場還給市民」；尤其財劃法修正後地方取得更多預算，未來四年新竹市能端出什麼建設與施政成果，也是人民應關注的重點。