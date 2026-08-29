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新竹棒球場不起訴釐清爭議 莊競程：高虹安「大祕寶」成政治鬧劇

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程表示，司法長期偵辦後，未認定涉及貪瀆等不法，與高虹安市府過去炒作的「大祕寶」有所落差。聯合報系資料照
民進黨新竹市長參選人莊競程表示，司法長期偵辦後，未認定涉及貪瀆等不法，與高虹安市府過去炒作的「大祕寶」有所落差。聯合報系資料照

針對新竹市立棒球場爭議，民進黨新竹市長參選人莊競程表示，司法長期偵辦後，未認定涉及貪瀆等不法，與高虹安市府過去炒作的「大祕寶」有所落差。他指出，棒球場工程有缺失需改善，但工程缺失與貪汙舞弊、非法掩埋廢棄物是兩回事，「司法認證，高虹安口中的『大祕寶』最後就是一場政治鬧劇。」

莊競程表示，司法信賴是公民社會基石，無論判決是否符合政治立場，都應尊重司法程序與證據。新竹棒球場案經長期調查，包括通訊監察及相關人員、財產調查，最終並未認定涉及貪瀆等不法。

莊競程指出，棒球場改建確有工程缺失、需要檢討，但工程缺失不等同貪汙舞弊，更不能直接等同非法掩埋廢棄物。他表示，檢方調查已指出，被告並無故意非法掩埋廢棄物，數量也非市府所稱的「巨量」，市府委託檢測亦未發現非法掩埋事實。

莊競程表示，過去幾年市民一次次看到棒球場開挖、太空包及土石照片，被形容成驚人的「大祕寶」，但司法調查後，相關事實與政治操作描繪的情況並不相同，其中甚至有20包太空包是依工程設計埋設的軟墊、管線。

莊競程質疑，棒球場是否有必要一挖再挖，讓球迷等了4年仍無法正常看職棒？他表示，球場有缺失就應改善、工程有問題就應修正、廠商有責任就依法究責，但不能讓棒球場成為長達4年的政治攻防工具。

莊競程指出，林智堅任內推動的建設，做得不好的地方可以檢討，但不能把工程缺失無限上綱為貪瀆舞弊，更不能將未經司法證實的指控包裝成「大祕寶」。如今司法結果出爐，應讓社會回到事實與證據，更重要的是思考新竹下一步怎麼走。他強調，若未來擔任市長，責任就在自己，不會每天把問題推給前朝。

莊競程指出，即使目前無法使用的自由車場，他也會想辦法解決，交通、教育、建設、食安等市政問題同樣如此。他強調，「市長的責任不是推諉，而是解決問題；不是製造仇恨，而是讓城市繼續往前走。」新竹已浪費太多時間在政治攻防，未來應把時間與力氣用在解決市民真正的問題。

莊競程表示，11月28日希望與市民一起做出選擇，「結束政治鬧劇，開始解決問題，一起翻轉新竹，讓市政回到正軌，把幸福帶回新竹。」

高虹安 莊競程 棒球場

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