新竹國際風箏節登場 台灣印象躍上天空展城市特色

2026新竹市國際風箏節今天在新竹漁港登場，竹市府表示，今年以台灣印象為主題，將生活記憶、文化信仰、自然生態及科技特色化為各式風箏，讓更多民眾看見台灣、認識新竹。

新竹市長高虹安出席風箏節活動表示，國際風箏節已成為新竹重要城市活動及觀光品牌，今年以茄芷袋、藍白拖、珍珠奶茶、媽祖、台灣黑熊及晶圓等元素呈現台灣特色，也盼透過風箏，讓更多人了解台灣特色。

高虹安指出，今年邀請瑞士、法國、義大利、德國、印尼及泰國等6國團隊參與，各國團隊帶來具有文化特色的風箏作品，活動另安排大型軟體風箏、特技風箏及夜光風箏展演，活動將持續至30日。

亟躍有限公司總經理溫國勝表示，新竹市文創產業市集配合風箏節呈現，以結合人文特色與青年創作能量，展現城市獨特風貌；現場也設置公益攤位，藉風箏節人潮推廣社福理念，提升民眾對公益服務與社會關懷的認識。

犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興告訴中央社，這次受邀讓馨生人在現場擺攤，透過實際行動溫暖受創家庭的心，此外現場也向民眾宣導犯保相關資源與服務內容，盼提升社會對被害人及其家屬處境的理解。