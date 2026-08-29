新雅獅子會、頭份永貞宮今合捐中元普渡物資 共25個社福單位受惠

苗栗縣新雅獅子會與頭份永貞宮今天合力捐贈中元普渡白米物資供品，共25個社福單位受惠，這項活動從永貞宮主委、副議長張淑芬擔任創會會長開始，迄今已邁入第17年，縣長鍾東錦感謝永貞宮及獅子會對弱勢鄉親的關懷與陪伴，希望收到物資的鄉親感受社會溫暖，實踐善的循環。

國際獅子會300B6區苗栗縣新雅獅子會響應暢行社會公益，今天在頭份永貞宮活動中心舉辦「把愛傳千里」白米物資捐贈活動，永貞宮也將信眾響應中元普渡的供品捐給同心身心障礙協會、苗栗縣脊髓損傷者協會、社團法人苗栗創栗協會等25個社福單位，希望藉此拋磚引玉，讓愛深入到每個需要幫助的角落。

張淑芬表示，捐贈活動已辦理超過10年，她擔任永貞宮主委後，並與新雅獅子會合辦白米與物資捐贈，今年共募集到100多萬元的普渡物資，非常感謝善信大德的捐獻，今日將物資捐給縣內社福單位，希望他們感受社會溫暖。

鍾東錦表示，永貞宮與新雅獅子會長期投入公益活動，感謝他們凝聚一大股力量幫助社會弱勢，把愛散播出去，苗栗縣有許多企業家、善心人士樂善好施，讓物資傳遞到真正需要的人的手上，感謝大家無私的奉獻，讓苗栗社會充滿溫情。

苗栗縣新雅獅子會與頭份永貞宮今天合力捐贈中元普渡白米物資供品，共25個社福單位受惠。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣新雅獅子會與頭份永貞宮今天合力捐贈中元普渡白米物資供品，共25個社福單位受惠，縣長鍾東錦到場致意。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣新雅獅子會與頭份永貞宮今天合力捐贈中元普渡白米物資供品，縣長鍾東錦到場致意並表達謝意。圖／苗栗縣政府提供