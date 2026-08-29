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苗栗縣導入「AIoT 巡迴檢量校正車」把關空品 強化智慧監測網

經濟日報／ 記者宋健生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局導入AIoT巡迴檢量校正車，如同空氣品質監測網的「行動把關者」。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局導入AIoT巡迴檢量校正車，如同空氣品質監測網的「行動把關者」。圖／苗栗縣環保局提供

為確保苗栗縣空氣品質物聯網監測資料的準確性與可靠性，苗栗縣政府環境保護局首次導入AIoT巡迴檢量校正車，定期巡迴檢測縣內空氣品質感測器，持續提升監測品質，提供更精確的空氣品質資訊。

苗栗縣環保局長沈鳳臺指出，AIoT巡迴檢量校正車搭載高精度BAM-1020懸浮微粒自動監測儀，可作為行動式空氣品質測站。

透過與現地感測器同步監測及數據比對，檢視感測器是否因長期運作產生量測偏差或設備衰退情形，並作為後續校正、維護及設備管理的重要依據，確保監測數據的品質與可信度。

沈鳳臺強調，AIoT巡迴檢量校正車如同空氣品質監測網的「行動把關者」，透過定期巡檢與品質驗證，可及早發現異常設備，降低監測漏洞風險，維持整體空氣品質物聯網穩定運作。

沈鳳臺說，未來將持續運用智慧科技精進監測管理機制，提供民眾更即時、可靠的空氣品質資訊，作為污染防制與環境管理的重要基礎。

苗栗縣環保局導入AIoT巡迴檢量校正車，守護苗栗<a href='/search/tagging/2/空品' rel='空品' data-rel='/2/248244' class='tag'><strong>空品</strong></a>監測品質。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局導入AIoT巡迴檢量校正車，守護苗栗空品監測品質。圖／苗栗縣環保局提供

AIoT巡迴檢量校正車搭載BAM-1020懸浮微粒自動監測儀，可作為行動式空氣品質測站。圖／苗栗縣環保局提供
AIoT巡迴檢量校正車搭載BAM-1020懸浮微粒自動監測儀，可作為行動式空氣品質測站。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣 空品 環保局長

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