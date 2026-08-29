竹北市長選戰 藍綠白提主張爭取選民支持

竹北市長選戰藍白合議題持續延燒，民眾黨參選人邱臣遠盼民眾集中選票支持他。國民黨參選人吳旭智說，藍白非敵人、應以大格局面對挑戰；民進黨參選人曾聖凱說，應延續好建設、深入民眾生活。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天在竹北舉辦親子水花活動，黨主席黃國昌到場站台，有關藍白合議題，黃國昌接受媒體訪問說，國民黨主席鄭麗文說無法處理竹北市長選舉，但民眾黨將秉持初衷持續努力，會專注竹北市長選舉，全力支持邱臣遠。

邱臣遠現場說，支持者對藍白協調結果確實有強烈情緒，但會遵從黃國昌指示，不讓爭議影響其他縣市合作，呼籲支持藍白合作及聯合政府理念的選民，在竹北市長選舉集中支持他。

吳旭智接受中央社記者訪問表示，藍白之間不是彼此的敵人，面對未來地方發展與選舉競爭，期待以更大的格局處理彼此關係，也希望不因一時的協調爭議，影響後續合作空間。

他說，接下來仍會按照原本步調持續走訪地方、聽取民意並提出政策主張，爭取更多市民支持，選舉仍要回到地方治理與市民需求，會以爭取最大多數認同為目標，持續累積基層支持。

曾聖凱表示，竹北市民在意的不是參選人屬於哪個政黨，而是誰真正了解竹北、具備治理與建設能力，要能把城市規劃做好。

他說，竹北年輕且多元，市民關心交通、教育、育兒與生活品質等實際議題；只要有利竹北發展，不分黨派都願意共同推動，未來將延續好的建設、回應地方實際需求，並深入竹北發展，才能獲得市民認同與支持。