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大園警攜手企業送愛心物資 分局長親走訪弱勢機構

桃園電子報／ 桃園電子報

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大園警分局平時除了肩負維護治安、交通及為民服務等工作，也持續結合民間企業、慈善團體及社會資源，將警察的服務觸角延伸至社會各個角落關懷弱勢族群圖：警方提供

桃園市大園警分局平時除了肩負維護治安、交通及為民服務等工作，也持續結合民間企業、慈善團體及社會資源，將警察的服務觸角延伸至社會各個角落關懷弱勢族群。昨（28）日大園分局結合星禾食品公司愛心捐贈物資，由分局長蘇茂智親自率隊前往轄內4處弱勢幼兒院及身心障礙收容機構，並與星禾食品公司蕭經理一起將愛心物資送到有需要的民眾手中。

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大園分局結合星禾食品公司愛心捐贈物資，將企業的愛心一一送達機構。圖：警方提供

此次捐贈活動經大園分局事前與轄內各派出所聯繫及了解需求後，規劃前往心燈啟智教養院、觀音愛心家園、弘化懷幼院及睦祥家園等4處機構，分別關懷身心障礙者、弱勢孩童及長者。活動當日由新坡、草漯、竹圍及大園等派出所協助運送物資，分局長也親自前往各處致贈，將企業的愛心一一送達。

蘇茂智於活動過程中與機構人員及院童、住民親切互動，除關心機構平時照護情形，也感謝照護人員長期投入弱勢族群照顧工作。蘇茂智表示，警察工作除了守護治安、交通安全，更應主動走入社區、關懷民眾，透過警民攜手合作，讓社會上的每一份善意都能被看見。

大園分局提到，此次愛心物資由星禾食品公司熱心贊助，感謝企業響應公益、共襄盛舉，也期盼藉由警察機關結合民間力量，將關懷送進基層、將溫暖送到弱勢族群身邊。未來大園分局也將持續結合各界社會資源，在維護治安之餘投入公益關懷，讓警察的服務不只守護安全，也能成為社會中傳遞溫暖的一股力量。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園警攜手企業送愛心物資 分局長親走訪弱勢機構

警察 桃園

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