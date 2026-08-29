桃園地景藝術節 40件作品原地保留

二○二六桃園地景藝術節開展二個月狂吸二百一十八萬人潮，近日接近尾聲，地方期盼好作品能留下，持續帶動觀光發展；桃園市文化局長邱正生表示，本屆有四十件作品會原地保留，另因應歷屆作品累積增加，未來預計每年編列五百萬元維護修繕。

桃園地景藝術節前年在憲光二村打造大型作品「龜吉拉的守護」暴紅後，今年首度以雙年展呈現，七十多件作品涵蓋大型地景藝術裝置、光影藝術及互動體驗，韓國藝術家金昌煥「歸海」、日本藝術家伊東敏光「夕陽是誰的」和台灣藝術家楊士毅「竹圍之屋」最吸睛，慕名者眾，人潮也從二○二三年一百二十三萬人次、二○二四年一百七十萬人次成長到今年逾二百一十八萬人次。

桃園地景藝術節韓國藝術家金昌煥作品「歸海」。圖／桃園市文化局提供

民進黨桃園市議員許家睿肯定地景藝術節成果，但他認為「還可以更好」，指活動花了五千八百多萬元打造藝術作品，盼能保留，持續為地方帶進人潮；國民黨議員張碩芳提到戶外展示的藝術品維護不易，建議比照桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」案例，尋找適合的民間企業認養。

邱正生指出，今年地景藝術節除了四件石雕藝術品由民間團體贊助，其他作品多為市府出資買下，所有權歸市府，預計會有四十件作品保留。考量作品設計理念與陳列地點的地景地貌有關，將以原地保留為主，如氣候惡劣威脅到作品，將暫時撤下，待合適時機重新重組展示。

文化局表示，地景藝術節二○一三年至今約廿五件作品留存，除了「龜吉拉的守護」，還有楊梅三連陂「粼粼波光、翩翩白影」，過去維護由當地管理事業單位負責，未來每年編五百萬元維護。