中壢國運中心烤箱被放果皮…電路燒毀暫停開放 民眾直呼太扯、離譜

桃園各區國民運動中心深受民眾喜愛，但中壢國民運動中心今天在粉專發文指出，烤箱區因為被人放置果皮，導致加熱設備及電路燒毀，已暫停開放並安排檢修。貼文一出讓不少民眾感到傻眼，直呼太扯，質疑水果皮怎麼帶進去的。

中壢國民運動中心表示，因烤箱內遭放置果皮等異物，造成加熱設備及電路燒毀，目前已暫停開放並安排檢修，恢復使用時間將另行公告。

中壢國民運動中心也提醒，為維護設備正常運作及所有使用者權益，敬請配合請勿將果皮、垃圾或其他物品放入烤箱內，如有垃圾請投入垃圾桶。也請泳客可以互相監督，以免大眾權益受損，造成不便，敬請見諒，也感謝大家共同愛護公共設施。

貼文一出也引發討論，不少人直呼此行為太扯，覺得很沒水準，有人質疑水果皮是怎麼帶進去烤箱的，但也有民眾歪樓認為應該是想烤果乾，這行為很客家。