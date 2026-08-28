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桃園地景藝術節人潮破200萬 40件作品原地保留

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園地景藝術節韓國藝術家金昌煥作品「歸海」。圖／桃園市文化局提供
桃園地景藝術節韓國藝術家金昌煥作品「歸海」。圖／桃園市文化局提供

2026桃園地景藝術開展2個月狂吸280萬人潮，近日接近尾聲，地方期盼好作品能留下，持續帶動觀光發展；桃園市文化局長邱正生表示，本屆有40件作品會原地保留，另因應歷屆作品累積增加，未來預計每年編列500萬元維護修繕。

桃園地景藝術節前年在憲光二村打造大型作品「龜吉拉的守護」爆紅後，今年首度以雙年展呈現，70多件作品涵蓋大型地景藝術裝置、光影藝術及互動體驗，韓國藝術家金昌煥「歸海」、日本藝術家伊東敏光「夕陽是誰的」和台灣藝術家楊士毅「竹圍之屋」最吸睛，慕名者眾，人潮也從2023年123萬人次、2024年170萬人次成長到今年逾218萬人次。

民進黨桃園市議員許家睿肯定地景藝術節成果，但他認為「還可以更好」，指活動花了5千8百多萬元打造藝術作品，希望有部分能保留，持續為地方帶進人潮；國民黨議員張碩芳提到戶外展示的藝術品維護不意，部分作品甚至因材質關係有一定壽命，應妥善運用，發揮其最大價值。另建議比照桃園燈會主燈「飛馬耀桃園」案例，尋找適合的民間企業認養。

邱正生指出，今年地景藝術節除了4件石雕藝術品由民間團體贊助，其他作品多為市府出資買下，所有權歸市府，預計會有40件作品保留。考量作品設計理念與陳列地點的地景地貌有關，將以原地保留為主，如東北季風強烈，沿海作品會暫時撤除，另尋合適時機重組陳列。

文化局表示，桃園地景藝術節2013年辦理至今約有25件作品留存，除了「龜吉拉的守護」，還有楊梅三連陂「粼粼波光、翩翩白影」，過去維護經費多編列在當地管理事業單位預算下，考量留存作品增加，未來每年將編500萬元入公共藝術設施專戶，作為維管費用，也會積極尋找合適的民間企業合作，共同推動桃園藝文發展。

桃園地景藝術節台灣藝術家楊士毅作品「浪湧的祝福 」。圖／桃園市文化局提供
桃園地景藝術節台灣藝術家楊士毅作品「浪湧的祝福 」。圖／桃園市文化局提供

桃園 藝術 文化局

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