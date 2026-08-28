回應對手指控 苗栗市長余文忠：真金不怕火煉將主動提供資料送調查站

苗栗市長余文忠針對民進黨苗栗市長參選人林月琴提出的指控，下午回應強調「真金不怕火煉！」市公所將主動提供全民運動館、廠商承攬出國考察等相關資料函送調查站，嚴正反擊林月琴的政治抹黑。

民進黨不分區立委林月琴與發言人吳崢今天在台北開記者會，針對「苗栗市全民運動館」委外營運案及廠商承攬市公所案件提出苗栗市全民運動館簽不平等條約、花公帑興建卻圖利特定業者等諸多指控與質疑。

苗栗市長余文忠回應表示，苗栗市公所對這些不實指控與惡意揣測表達強烈遺憾，並嚴正聲明市政建設絕不容許淪為政治操作與選舉抹黑的工具。為捍衛市公所團隊清白、斷絕無端造謠，他宣布將針對林月琴所質疑的招標、評選、議價及履約範圍調整等相關疑點，市公所已將全案完整文件與卷證整理完畢，將主動函送法務部調查局苗栗縣調查站，釐清外界疑慮，市公所絕不避重就輕，直接交由司法與檢調單位全面檢驗，讓證據說話。

余文忠表示，針對林月琴在記者會中的不實抹黑，市公所提出以下四點聲明如下：

一、 官方預算僅足建置硬體，引進民間資源方能打造國際級場館

針對林委員質疑「圖利特定業者」，完全是不了解實務運作的外行話。事實上，政府補助與市公所注資的經費，僅足夠興建場館的硬體結構（空殼）。至於內部所有的專業設施、高階健身器材及健身館核心的「教練培訓」，全數必須仰賴得標廠商自行投入龐大經費建置與營運。

經專業評審委員的嚴格評選，最終由具備上市櫃背景的專業廠商進場，並投注四千八百萬裝修及添購設備。這不僅能為苗栗鄉親提供具國際水準、CP值更高的優質服務，更是為了確保場館未來能長久、健全地營運，徹底告別過去公有場館因缺乏維護經費而淪為「蚊子館」的宿命。

二、主動送檢，絕無徇私： 林委員在記者會上聲稱要將資料送交調查局，市公所坦蕩蕩，不勞煩委員費心，已主動將包含羽球館履約範圍調整評估、權利金變更計算及廠商依政府招標公告、投標、評選、議價、履約及結案等相關資料彙整完畢。各項簽核公文，全數整理完畢並將函送苗栗縣調查站釐清外界疑慮，一切程序皆依政府採購法及相關法規辦理，絕對經得起最嚴格的檢驗。

三、為鼓勵市民運動，豈能扭曲汙衊？

為降低民眾初次接觸健身中心的門檻，運用每年二百六十萬元權利金收入中的一百萬元辦理「全民運動體驗券」計畫，每年預計發放約一萬張運動體驗券（三年滾動檢討機制），採「實際使用、實際核銷」方式，初衷就是為了實質回饋苗栗市民、排除鄉親入場門檻，鼓勵大家培養運動習慣，將照顧市民的預算惡意扭曲為獨厚特定業者，完全是為了政治聲量而顛倒是非。

四、拒絕政治口水，用證據釐清真相： 余文忠強調，市政推動始終秉持「公開透明、合法合規」原則。面對刻意牽扯「余友友」或將地方市政與台北市作不當連結的政治語言，公所不願隨之起舞。既然外界有疑慮，市公所不打口水戰，直接交由檢調機關查明。

余文忠並呼籲，公所團隊積極引進專業資源，是為讓苗栗鄉親享有現代化、高品質的運動環境。請林月琴委員停止以「看圖說故事」方式抹黑基層公務員的辛勞，公所主動函送調查站就是最負責任的態度，期盼在檢調釐清真相後，能還給市公所團隊一個公道，也請有心人士停止抹黑，讓市政發展回歸正軌。