苗栗縣新學年免費營養午餐將上路 稽查油品結果出爐

中小學即將在8月31日開學，苗栗縣政府教育處今天會同衛生局前往3所學校、1家食材供應商及1家團膳業者實地查核新學期午餐使用油品，針對來源憑證、產品標示、有效日期、批號及保存情形逐項確認，5處查核結果全數符合相關規範。縣府表示，學生還沒開飯，縣府先替午餐把關，讓校園午餐從開學第一餐就安心上桌。

教育處表示，今天的稽查採「學校自主檢核＋跨局處實地稽查」雙重機制。教育處已提前請各校盤點115學年度午餐用油的品牌及來源，彙整結果包括富味鄉芥花油、台糖大豆沙拉油、美食家大豆沙拉油、美食家耐炸油、大成耐炸油及得意的一天純葵花油等，再由教育處會同衛生局實地查核，確認現場使用油品與自主檢核資料相符，強化午餐用油安全管理。

苗栗縣長鍾東錦表示，免費午餐要讓家長減輕負擔，更要讓家長放心。食用油是學校廚房每天烹調的重要食材，因此縣府選在開學前先查、先確認，把食安工作做在供餐之前，讓孩子開學第一天就能安心吃飯。

教育處表示，油品稽查只是新學期食安管理的第一步，縣府持續推動國產可溯源食材，學校每日落實食材驗收，並由教育處會同衛生局及農業處辦理聯合稽查，查核學校自設廚房、團膳業者及食材供應商，同時辦理生鮮食材及午餐成品菜餚抽驗，從食材來源、廚房製備到餐點上桌，建立完整食安管理機制。

教育處長葉芯慧表示，115學年度將持續從「學校日常管理、跨局處聯合稽查、食材與成品抽驗」3個面向強化午餐食安，發現異常立即處理並追查來源，不讓有疑慮的食材進入校園，將食品安全落實在每天的供餐過程。食安不只由政府把關，也讓家長看得到，家長可至教育部「校園食材登錄平臺」https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/，查詢孩子就讀學校的每日午餐菜單、食材來源及調味料使用廠牌等資訊，掌握孩子每日午餐內容，讓校園午餐資訊更公開透明。

縣府強調，苗栗縣115學年度學生免費午餐上路，每餐餐費調高為60元，提升的不只是午餐品質，還包括對食品安全的要求。從開學前查油、每日食材驗收，到跨局處稽查、抽驗及資訊公開，把食安做在前面、落實在每天，讓孩子吃得營養、吃得安心，家長更放心。

苗栗縣教育處今天會同衛生局前往3所學校、1家食材供應商及1家團膳業者實地查核新學期午餐使用的油品。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣教育處今天會同衛生局前往3所學校、1家食材供應商及1家團膳業者實地查核新學期午餐使用的油品。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣教育處今天會同衛生局前往3所學校、1家食材供應商及1家團膳業者實地查核新學期午餐使用的油品。圖／苗栗縣政府提供