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苗栗清卦聯絡道去年受災辦理復建 不料今年災情擴大 完工日延後3個月

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道2.8公里處去年受災，今年災情又擴大。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道2.8公里處去年受災，今年災情又擴大。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道去年3月受災，縣府辦理2.8公里處的修復工程原定9月2日完工並開放通行，但今年施工期間又遭遇大雨及7月的巴威颱風侵襲，造成上方邊坡土石大量滑落，災情又擴大，施工時間將延長至11月30日，並採取封閉施工，縣府原民處請民眾見諒。

縣府原住民族及族群發展處表示，南庄鄉清卦聯絡道去年3月受災後，復建工程流標10次，直到第11次才成功發包完成，將修復沿路數處土石崩坍及新建29公尺長的明隧道，去年動工後，不料今年4月初大雨及7月巴威颱風

又帶來災情，目前邊坡上方土石持續滑落，工程被迫延後完工，由於道路施工現場路幅寬度不足，為安全起見，現場必須封閉施工。

原民處經建科指出，施工路段附近沒有住家，待復建路段在南庄、泰安都有封閉路段，施工期間造成鄉親及遊客進出不便，請大家多體諒。

苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道，今年災情又擴大，相關單位8月間前往會勘。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道，今年災情又擴大，相關單位8月間前往會勘。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道2.8公里處去年受災，今年災情又擴大，相關單位日前會勘並聽取簡報。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道2.8公里處去年受災，今年災情又擴大，相關單位日前會勘並聽取簡報。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道2.8公里處去年受災，今年災情又擴大。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣南庄、泰安兩地往來通行的清卦聯絡道2.8公里處去年受災，今年災情又擴大。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 巴威颱風 災後

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