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新竹果菜市場大變身！高虹安拍板2676萬補助 推十大改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹果菜市場部分設施老舊，面臨漏水、公安及環境品質等問題。新竹市長高虹安拍板，116年度修繕補助由1350萬元增至2676萬元。圖／新竹市政府提供
新竹果菜市場部分設施老舊，面臨漏水、公安及環境品質等問題。新竹市長高虹安拍板，116年度修繕補助由1350萬元增至2676萬元。圖／新竹市政府提供

新竹果菜市場部分設施老舊，面臨漏水、公安及環境品質等問題。新竹市長高虹安拍板，116年度修繕補助由1350萬元增至2676萬元，聚焦公安防災、基礎設施及友善環境三大面向，推動十大重點改善工程，提升市場安全及營運品質。

高虹安指出，新竹果菜市場是穩定大新竹地區民生供應的重要樞紐，市場的安全性、便利性及環境品質，不僅攸關攤商營運，也直接影響市民日常採買與消費權益。

市府此次加大修繕補助投入，將以公共安全及防災應變為優先，更新緊急發電機、地下室防水閘門及防火門等重要設施，強化市場面對停電、強降雨及火災等突發狀況的應變能力，打造更安全、穩定的市場環境。

高虹安表示，這次改善計畫將同步針對市場基礎設施及周邊環境整體優化，包括改善周邊人行步道、停車空間、排水設施及屋頂防水，並更新老舊鐵捲門、出入口地坪、監視系統、雨遮、排水管線及地下一樓照明等十大項目，改善長期漏水、通風不良、路面高低差及治安死角等問題，全面提升市場作業效率與營運韌性。

高虹安說，後續將督促農產運銷公司妥善規畫施工期程，在兼顧市場正常營運及攤商進出貨需求的前提下，落實工程品質與施工安全。同時將增設排風設備、樓梯扶手及安全警示設施，從硬體環境到安全管理全面升級，打造更加明亮、安全、舒適及友善的採買空間，讓攤商有更安全、順暢的營運環境，也讓市民買得安心、逛得舒適，持續守護大新竹地區的民生供應。

新竹果菜市場部分設施老舊，面臨漏水、公安及環境品質等問題。新竹市長高虹安拍板，116年度修繕補助由1350萬元增至2676萬元。圖／新竹市政府提供
新竹果菜市場部分設施老舊，面臨漏水、公安及環境品質等問題。新竹市長高虹安拍板，116年度修繕補助由1350萬元增至2676萬元。圖／新竹市政府提供

高虹安表示，這次改善計畫將同步針對市場基礎設施及周邊環境進行整體優化，包括改善周邊人行步道。圖／新竹市政府提供
高虹安表示，這次改善計畫將同步針對市場基礎設施及周邊環境進行整體優化，包括改善周邊人行步道。圖／新竹市政府提供

高虹安 新竹 補助

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