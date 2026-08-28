開學護童出新招！竹市警送「迷你反光背心」吊飾 宣導3大通學風險

新學期將開學，學童上下學及往返安親班的交通安全再受關注。新竹市警察局近期巡迴國小及課後照顧機構宣導，鎖定行路、搭車及大型車死角3大風險，並送出「警察反光背心造型吊飾」作為有獎徵答獎品，兼具反光警示功能，盼降低學童通學事故風險。

新竹市警察局表示，學童下午放學後往返安親班，或搭乘機構車輛接送的時段，往往正值道路交通繁忙時間，因此警方前進各國小及課後照顧機構，針對學童日常最常遇到的交通情境宣導。

警方提醒，學童步行時應靠邊行走、遵守號誌，並由行人穿越道過馬路，通行前先停等並觀察來車，避免在道路上嬉戲、奔跑。家長若以機車接送，學童應坐後座並正確配戴安全帽，不可蹲坐腳踏板或坐在機車前方；搭乘汽車或接駁車則應坐後座並繫妥安全帶，下車前確認後方來車。

大型車也是宣導重點。警方指出，砂石車、遊覽車及大貨車因車體龐大，存在視野死角，轉彎時還有內輪差，提醒學童看到大型車應保持距離，避免併行或搶道，以免進入駕駛視線死角。

為了驗收宣導成效，活動現場舉辦有獎徵答，答對者即可獲得「警察反光背心造型小吊飾」，這款迷你版反光背心完美複製警察執勤時的螢光色背心，不僅造型吸睛讓孩子愛不釋手，當清晨、黃昏或雨天視線不良時，更能有效反射車輛燈光，提醒駕駛人注意有孩童通行。

新竹市警察局呼籲，駕駛行經校園及安親班周邊應減速並主動停讓學童；家長及接送車輛也應使用規畫接送區，避免併排、違規停車造成壅塞或增加事故風險。