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弱勢老人看護補助家屬愁「先墊後領」 議員張益生籲簡化流程免墊付

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員張益生認為，弱勢家庭最缺現金，補助卻得先籌錢，建議由醫院確認看護需求及資格後，直接向縣府請款，減輕家屬負擔，預計下周縣議會臨時會提案。圖／議員張益生提供
新竹縣議員張益生認為，弱勢家庭最缺現金，補助卻得先籌錢，建議由醫院確認看護需求及資格後，直接向縣府請款，減輕家屬負擔，預計下周縣議會臨時會提案。圖／議員張益生提供

新竹縣針對經濟弱勢長者提供住院看護補助，但現行制度須由家屬先行墊付，出院後3個月內再檢附收據等資料申請。新竹縣議員張益生認為，弱勢家庭最缺現金，補助卻得先籌錢，建議由醫院確認看護需求及資格後，直接向縣府請款，減輕家屬負擔，預計下周縣議會臨時會提案。

依「新竹縣經濟弱勢老人住院看護費用補助要點」，設籍竹縣、年滿65歲，符合低收入戶或中低收入老人生活津貼資格，且因傷病住院經醫師證明需專人看護者，可申請補助。低收入戶每日最高補助1800元、每年9萬元；中低收入老人每日最高9百元、每年4萬5千元，不滿24小時以半日計算。申請須於出院後3個月內，檢附相關資料向戶籍所在地公所提出。截至今年7月，竹縣列冊低收入戶老人174人、中低收入老人2213人。

張益生表示，制度的出發點是照顧弱勢，但真正的問題在於「錢要先從哪裡來？」符合補助資格的家庭本來經濟條件就較困難，長者一旦住院需要全天候照顧，每天看護費累積下來並非小數目，即使事後可以獲得補助，家屬仍得先自行籌措費用，可能面臨借錢甚至變賣資產的壓力。

張益生建議，縣府可由長照處會同衛生局及縣內醫療院所研議，針對已具社福資格、且經醫院確認有專人看護需求的弱勢長者，建立醫院或合作照顧單位直接向縣府申請補助、請款的機制；若實際費用超過補助額度，再由民眾負擔差額，讓弱勢家庭不必為了取得補助「先找錢」。

張益生說，過去協助五峰鄉原鄉居民申請自來水補助時，也曾遇到民眾須先繳數萬元、事後再申請退費，後來透過簡化程序，改由相關單位直接與縣府辦理。他認為，弱勢老人看護補助也可比照辦理，「政府既然核定補助，就應減少民眾先墊錢、再跑程序的負擔。」

對此，新竹縣府高齡長照處副處長郭遠勳回應，現行制度是由符合資格且有看護需求的民眾檢具相關證件，可向戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請，經公所初審後再送縣府複審。針對議員建議由醫院協助申請、免除家屬墊付壓力，縣府將進一步研究。

郭遠勳說，醫院屬醫療機構，並無公權力能取代公所第一階段審查角色，涉及現行制度及規定調整，議員提出的原意盼能加快進度，縣府將會研議加速申請流程的可行性。

張益生表示，制度的出發點是照顧弱勢，政府既然核定補助，就應減少民眾先墊錢、再跑程序的負擔。圖／議員張益生提供
張益生表示，制度的出發點是照顧弱勢，政府既然核定補助，就應減少民眾先墊錢、再跑程序的負擔。圖／議員張益生提供

張益生認為，若實際費用超過補助額度，再由民眾負擔差額，讓弱勢家庭不必為了取得補助「先找錢」。圖／議員張益生提供
張益生認為，若實際費用超過補助額度，再由民眾負擔差額，讓弱勢家庭不必為了取得補助「先找錢」。圖／議員張益生提供

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