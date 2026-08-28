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把夢想變事業 桃市府續推微型創業獎勵計畫陪青年勇敢創業

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
來自復興區的原民青年歐小姐則創立品牌「ROVA CAFÉ 絨瓦咖啡」，以「日常化精品咖啡」為經營理念，提供外帶式精品咖啡與輕食。圖／桃園市青年局提供
來自復興區的原民青年歐小姐則創立品牌「ROVA CAFÉ 絨瓦咖啡」，以「日常化精品咖啡」為經營理念，提供外帶式精品咖啡與輕食。圖／桃園市青年局提供

為打造友善青年創業環境，桃園市青年局2025年起推動「桃園市微型創業獎勵計畫－工·藝師傅創出路」，鼓勵具備專業技藝的青年勇敢投入創業，透過開業獎勵金、創業輔導及資源媒合等多元措施，降低創業初期門檻，協助青年穩健邁向創業之路。

創立玻璃飾品品牌「YOLOing Glass」的平小姐，曾赴日本學習玻璃工藝六年，返台後將玻璃工藝結合台灣文化與自然元素，以高溫手工燒製打造兼具設計感與生活美學的作品。

平小姐表示，創業過程曾面臨資金、公司設立及財務管理等挑戰，也曾因創業壓力而自我懷疑，參與微型創業獎勵計畫後，不僅獲得創業獎勵金支持，更透過青年局安排的專業顧問協助，釐清公司登記、財務會計等創業實務問題，比原先規畫更早完成創業目標。

來自復興區的原民青年歐小姐則創立品牌「ROVA CAFÉ 絨瓦咖啡」，以「日常化精品咖啡」為經營理念，提供外帶式精品咖啡與輕食。在菜單設計上，歐小姐巧妙融入桃園在地食材，推出具有地方特色的風味咖啡，將家鄉元素融入品牌之中，展現獨具一格的在地風味。

歐小姐表示，青年局提供多元且實用的創業資源，讓創業者在開業準備及營運初期，就能獲得實質的幫助。

青年局表示，除推動微型創業獎勵計畫外，也透過青創資源中心提供創業諮詢、專業顧問輔導及資源媒合等服務，協助青年建立穩健的營運基礎；並結合桃園設計庫、青創基地等創業平台，串聯展示、交流與市場拓展資源，打造完整的青年創業支持體系，陪伴青年從創業構想、品牌建立到市場拓展，一步步實現創業夢想。

青年局表示，「115年桃園市微型創業獎勵計畫－工·藝師傅創出路」聚焦藝術工藝、技術工藝、餐飲及美容美髮等四大產業，每案提供6萬元至12萬元開業獎勵金，計畫受理申請至12月18日，或經費用罄為止。

桃園市青年局2025年起推動「桃園市微型創業獎勵計畫－工·藝師傅創出路」，鼓勵具備專業技藝的青年勇敢投入創業。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局2025年起推動「桃園市微型創業獎勵計畫－工·藝師傅創出路」，鼓勵具備專業技藝的青年勇敢投入創業。圖／桃園市青年局提供

創立玻璃飾品品牌「YOLOing Glass」的平小姐，曾赴日本學習玻璃工藝六年，返台後將玻璃工藝結合台灣文化與自然元素，以高溫手工燒製打造兼具設計感與生活美學的作品。圖／桃園市青年局提供
創立玻璃飾品品牌「YOLOing Glass」的平小姐，曾赴日本學習玻璃工藝六年，返台後將玻璃工藝結合台灣文化與自然元素，以高溫手工燒製打造兼具設計感與生活美學的作品。圖／桃園市青年局提供

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