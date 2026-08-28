總統出席新竹城隍祭 高虹安、莊競程同台

年底新竹市長選戰升溫，賴清德總統昨天首度以總統身分出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。賴清德致詞時同台點名兩人，喊話盼年底選出「清廉、勤政、愛鄉土」的市長，帶領新竹持續進步；他與高虹安數度交談，互動熱絡也成現場焦點。

新竹都城隍廟舉行「竹塹中元城隍祭」奉旨遶境賑孤活動，賴總統出席團拜及起駕儀式，創下現任總統首度參與紀錄。大批信眾湧入參與。賴總統與高虹安同框時數度交談，多次微笑回應、互動熱絡，也成為現場焦點。

賴清德表示，新竹都城隍廟有近二八○年歷史，是全台位階最高的城隍廟，也是新竹重要信仰中心；年度中元城隍祭更是重要文化資產，從遶境賑孤可體現城隍爺慈悲、護佑眾生及關懷弱勢的精神，也是政治人物不分黨派都應學習的精神。

談到年底選戰，賴總統主動點名現場兩名市長候選人，並請現場民眾為兩人鼓掌加油。他表示，身為總統在神聖宗教場合不能談政治，但祝福兩人競選過程平安順利。隨後話鋒一轉，也談到年底選舉，期盼在都城隍保佑下，竹市能選出一位「清廉、勤政、愛鄉土」的市長，帶領科技新城持續進步。賴清德特別提到「清廉」，也讓外界解讀其中意味，引發現場及地方政壇聯想。

高虹安則表示，「遶境賑孤」象徵城隍巡察地方、庇佑百姓，並透過賑孤普施傳遞慈悲關懷、勸善惜福的精神。活動雖一度受颱風影響，所幸天氣晴朗，城隍爺巡行也象徵將平安祝福送進新竹各個角落，呼應「城隍出巡・全境太平」主題。

莊競程說，這是他首度以市長參選人身分參與遶境，將一步一腳印走完全程，展現深耕地方的決心；他並宣示若順利當選，未來每年都會親自走完全程。