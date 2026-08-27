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八德三元宮中元普渡登場 百年斗燈重現祈民安

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園八德三元宮27日子時盛大展開地官聖誕祈安禮斗與中元普渡活動。圖／三元宮提供
桃園八德三元宮27日子時盛大展開地官聖誕祈安禮斗與中元普渡活動。圖／三元宮提供

桃園八德三元宮27日子時盛大展開地官聖誕祈安禮斗與中元普渡，重新整修的百年斗燈獲命名「民安首」震撼亮相，現場更集結3600多份祭品兼做公益關懷弱勢。

八德三元宮今年依循古禮舉辦中元祭典，由主任委員呂林小鳳率領廟方團隊與數百名信眾，共同完成誦經、祈福、施食、跳鍾馗及放水燈等科儀。現場3600多份普渡祭品，除信眾領回外，其餘全數由各里辦公處分送給在地弱勢家庭與社福機構，將傳統祭典轉化為實質的社會溫暖。

這場民俗盛事的最大亮點，莫過於沉寂多時、重新修繕登場的百年斗燈。桃園市副市長蘇俊賓特地取得廟方首肯，將其命名為「民安首」，祈求市民歲月靜好。自日治時期起，八德地區仕紳與四大柱家族便有於中元前夕將家中平安斗燈迎至三元宮安座的傳統。

這次同步安座展出的，還有國寶級木作大師葉金萬於1924年親手雕刻的百年斗燈，以及多座葉派匠師的作品。葉金萬83歲高齡時擔任三元宮改建大木司，並將此廟視為畢生代表作；如今百年木藝與信仰香火交織重現，不僅見證地方文化的深度，也讓普渡精神在歲月中代代相傳。

桃園八德三元宮27日子時盛大展開地官聖誕祈安禮斗與中元普渡活動。圖／三元宮提供
桃園八德三元宮27日子時盛大展開地官聖誕祈安禮斗與中元普渡活動。圖／三元宮提供

八德三元宮今年依循古禮舉辦中元祭典，由主任委員呂林小鳳率領廟方團隊與數百名信眾，共同完成誦經、祈福、施食、跳鍾馗及放水燈等科儀，現場準備3600多份普渡祭品，信眾領回外，其餘全數由各里辦公處分送給在地弱勢家庭與社福機構。圖／三元宮提供
八德三元宮今年依循古禮舉辦中元祭典，由主任委員呂林小鳳率領廟方團隊與數百名信眾，共同完成誦經、祈福、施食、跳鍾馗及放水燈等科儀，現場準備3600多份普渡祭品，信眾領回外，其餘全數由各里辦公處分送給在地弱勢家庭與社福機構。圖／三元宮提供

桃園八德三元宮27日子時盛大展開地官聖誕祈安禮斗與中元普渡活動。圖／三元宮提供
桃園八德三元宮27日子時盛大展開地官聖誕祈安禮斗與中元普渡活動。圖／三元宮提供

桃園市 中元普渡

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