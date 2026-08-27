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新竹縣政專書「綻放」今發表 記錄產業躍升、全齡福祉蛻變

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科表示，這不只是一本施政成果總整理，更是一部深刻的城市發展紀錄。圖／縣府提供
楊文科表示，這不只是一本施政成果總整理，更是一部深刻的城市發展紀錄。圖／縣府提供

新竹縣政府今日舉行縣政專書「綻放：新竹縣的轉型與蛻變」新書發表會，繼４年前出版「定礎」象徵為城市發展扎根打底後，新書「綻放」記錄新竹縣近年從累積到蛻變、從產業躍升到全齡福祉的輝煌歷程。

縣長楊文科攜手遠見雜誌總經理葉陶聖、前縣長邱鏡淳、縣府團隊、議員，以及多位書中受訪人物與各界貴賓齊聚一堂進行揭書儀式，共同見證這座全台最年輕、最具活力城市的精彩轉型成果。

「民之所欲，常在我心；向下扎根，向上結果，是我始終堅持的施政理念。」楊文科強調，竹縣是臺灣高科技產業的戰略心臟，也是全台人口平均年齡第二低的年輕城市。面對全球AI算力革命與產業快速迭代，縣府團隊始終秉持「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」4大施政主軸，目標就是讓科技發展帶來的強大能量，不只轉化為產業競爭力，更能落實為每位縣民日常生活中看得見、感受得到的幸福感。

全書分5大篇章，從治理歷程、產業與交通建設、民意溝通、全齡照顧到重大挑戰，梳理新竹縣從客庄轉型科技重鎮的發展軌跡，並呈現楊文科團隊在園區開發、十大交通建設、教育社福、減債、環境治理及客家文化保存等面向的施政成果，勾勒科技與人文並進的發展藍圖。

楊文科表示，「綻放」此書不只是施政成果總結，也是城市發展紀錄，呈現新竹縣從「文化科技智慧城」邁向「科技首都・幸福竹縣」的歷程。他強調，城市競爭力不只在科技產值，更要讓人才安心留下，同時兼顧AI發展與客家、原民文化，讓科技與文化並進。

新竹縣政府今日舉行縣政專書「綻放：新竹縣的轉型與蛻變」新書發表會。圖／縣府提供
新竹縣政府今日舉行縣政專書「綻放：新竹縣的轉型與蛻變」新書發表會。圖／縣府提供

全書分5大篇章，從治理歷程、產業與交通建設、民意溝通、全齡照顧到重大挑戰，梳理新竹縣從客庄轉型科技重鎮的發展軌跡。圖／縣府提供
全書分5大篇章，從治理歷程、產業與交通建設、民意溝通、全齡照顧到重大挑戰，梳理新竹縣從客庄轉型科技重鎮的發展軌跡。圖／縣府提供

新竹 楊文科

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