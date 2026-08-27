竹塹中元城隍祭「遶境賑孤」盛大登場 賴總統、高虹安恭迎出巡

2026竹塹中元城隍祭今迎來最高潮「遶境賑孤」，都城隍公爺自新竹都城隍廟啟駕，賴清德總統、新竹市長高虹安共同恭迎出巡，沿途陣頭齊聚、信眾設香案迎駕，今年以「城隍出巡・全境太平」為主題，祈願地方安定、闔境平安。

高虹安表示，新竹都城隍廟已有278年歷史，近三世紀持續守護竹塹城，每年農曆七月依循傳統舉行系列科儀。今年竹塹中元城隍祭從「福門大開」、「夯枷解厄」、「城隍嘉年華」、「查夜暗訪」，一路到年度重頭戲「遶境賑孤」，展現竹塹城隍信仰豐富多元的文化面貌。

高虹安指出，「遶境賑孤」由城隍爺率領眾神將巡行四境，象徵巡察地方、庇佑百姓，並透過賑濟孤魂、普施眾生，傳遞慈悲關懷、勸善惜福精神。活動前夕一度受到颱風動態影響，市府與城隍廟提前做好應變準備，所幸今天順利舉行。

賴總統表示，新竹都城隍廟歷史悠久，是新竹市重要信仰中心，一年一度的「竹塹中元城隍祭」不僅是重要宗教文化盛事，也是珍貴的無形文化資產。祭典透過開福門、夯枷解厄、查夜暗訪及遶境賑孤等傳統科儀，展現慈悲普度及祈求社會和諧的精神，並祈願台灣國泰民安、風調雨順，新竹市四時無災、市民平安。

新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，「遶境賑孤」是竹塹中元祭典最重要的傳統科儀之一，不僅象徵城隍爺巡視地方、護佑境內安泰，也蘊含賑濟孤魂、普度眾生意義，希望藉此傳承尊重、慈悲、分享及行善積德等信仰核心價值。

高虹安表示，竹塹中元城隍祭是市定民俗無形文化資產，市府近年與城隍廟合作，在保存傳統科儀之餘，也以不同方式推廣城隍文化。今年除傳統科儀，也推出「城隍BGM 2.0」、城隍嘉年華及平安健走等活動，以現代元素拉近年輕世代與傳統信仰距離，其中相關創新推廣並獲國際泰坦創新獎肯定。

市府表示，今年城隍祭以「城隍出巡・全境太平」為主題，透過傳統科儀與創新活動，吸引民眾走進竹塹街區、認識城隍信仰文化，也盼讓延續數百年的民俗文化持續融入城市生活、代代傳承。

賴清德總統、新竹市長高虹安共同恭迎出巡，沿途陣頭齊聚、信眾設香案迎駕。圖／新竹市政府提供

賴清德總統今天首度出席新竹都城隍廟「竹塹中元城隍祭」，與爭取連任的市長高虹安、民進黨市長參選人莊競程同台。圖／新竹市政府提供

2026竹塹中元城隍祭今迎來最高潮「遶境賑孤」，都城隍公爺自新竹都城隍廟啟駕。圖／新竹市政府提供