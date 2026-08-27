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桃園永續治理獲肯定 亞太永續行動獎抱回2金2銀3銅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2026第五屆亞太永續博覽會今在台北世界貿易中心登場，副市長蘇俊賓表示，桃園透過科技創新、跨局處合作及資源整合，將永續治理轉化為市民有感的生活改變。圖／桃園市環保局提供
2026第五屆亞太永續博覽會今在台北世界貿易中心登場，副市長蘇俊賓表示，桃園透過科技創新、跨局處合作及資源整合，將永續治理轉化為市民有感的生活改變。圖／桃園市環保局提供

2026第五屆亞太永續博覽會今在台北世界貿易中心登場，桃園市以「好通勤、好工作、好就學、好生活、好文化、好環境」六大面向展現永續治理成果，並在「APSAA亞太永續行動獎」拿下2金、2銀、3銅。副市長蘇俊賓表示，桃園透過科技創新、跨局處合作及資源整合，將永續治理轉化為市民有感的生活改變。

蘇俊賓表示，桃園是六都中少數人口與產業持續同步成長的城市，快速發展同時，也面臨資源有限、治理需求增加等挑戰。桃園館呈現市府4年來導入創新科技、跨局處合作及精準投入預算資源的成果，「就如同這4年的成績單」。

蘇俊賓以空氣品質治理為例，火災等突發事件可能造成空氣品質快速變化，市府近年整合消防報案資訊、大氣擴散模擬系統、GIS空間套疊及LINE自動通報機制，一旦發生火災，即可研判汙染擴散範圍。系統從初期需23分鐘完成分析，第2年縮短至13分鐘，今年再降至6分鐘，讓各單位更快掌握影響範圍並及早示警。

蘇俊賓指出，永續治理並非單一局處工作，許多市政問題出現在甲局處，解方卻可能在乙局處。例如道路塌陷需要水務單位從地下水文共同研判；青年就業也須結合經發、教育等單位掌握產業需求及職訓資源，透過跨局處整合才能找出根本解方。

環保局表示，桃園智慧科技應用自2023年至今已累計獲國內外74座獎項，今年APSAA亞太永續行動獎再獲7獎，其中青年局「青年創業加速生態系」、環保局「空汙即時預警平台」獲金獎；社會局「安心點愛心餐食服務」、養工處「道路塌陷預警系統」獲銀獎；衛生局「急診即時監控平台」、經發局「智慧產業學院」、都發局「桃園舊城再生行動」則獲銅獎。

環保局指出，桃園館也強調跨世代參與及低碳策展，從規畫、布展到展後回收運用再生材質及減廢思維，並設置環保手作體驗。博覽會自今起至29日在台北世貿一館舉行，讓民眾從六大民生面向認識桃園永續治理成果。

2026第五屆亞太永續博覽會今在台北世界貿易中心登場，副市長蘇俊賓表示，桃園透過科技創新、跨局處合作及資源整合，將永續治理轉化為市民有感的生活改變。圖／桃園市環保局提供
2026第五屆亞太永續博覽會今在台北世界貿易中心登場，副市長蘇俊賓表示，桃園透過科技創新、跨局處合作及資源整合，將永續治理轉化為市民有感的生活改變。圖／桃園市環保局提供

桃園 亞太 永續

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