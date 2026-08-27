七旬翁心搏間隔竟長達2.35秒 竹苗跨院團隊合作植入無導線心律調節器

苗栗縣一名70多歲老翁近日因反覆胸悶、胸部不適到頭份市為恭紀念醫院就醫，醫師檢查發現他的心臟傳導異常，心臟電氣訊號多次無法順利傳到心室，並反覆出現較長的心搏間隔，最長達2.35秒。為恭表示，院方透過跨院團隊完成苗栗首例「雙腔無導線心律調節器植入」，患者術後恢復良好。

為恭醫院指出，患者近日因反覆胸悶、胸部不適就醫，檢查發現他的心臟傳導異常，住院接受24小時心電圖監測，發現患者心臟電氣訊號多次無法順利傳到心室，還曾出現「兩次心房跳動、僅一次成功帶動心室」情形，且反覆出現較長的心搏間隔。

醫療團隊評估，患者的心臟傳導異常，如果持續惡化，可能造成心跳過慢、頭暈、昏厥，嚴重時甚至可能危及生命，因此建議病患接受永久性心律調節器治療。考量病人工作需要較多上肢活動，傳統心律調節器放置於胸前可能影響工作及日常生活，醫療團隊充分評估並說明治療方式後，選擇採取無導線心律調節器植入。

院方表示，這次治療由中國醫藥大學新竹附設醫院內科部主任林圀宏主刀，為恭內科部副院長褚佩寰及心臟科醫師陳逸璘共同參與，跨院團隊攜手完成植入手術，並由設備技術團隊提供相關技術支援，手術過程順利。

褚佩寰表示，相較於傳統心律調節器需要在胸前放置主機及導線，無導線心律調節器體積小，直接植入心臟，不需在胸前放置主機，因此外觀上不會有明顯隆起，也能減少部分傳統導線可能造成的不便。對於希望降低胸前裝置影響生活的病人，這是另一項治療新選擇。

陳逸璘提醒，心跳過慢或心臟傳導異常不一定會出現昏倒等明顯症狀，有些病人可能只是感到胸悶、疲倦、頭暈或活動時容易感到疲累，因此容易被忽略。如果相關症狀反覆出現，尤其發現脈搏偏慢，建議及早就醫接受心電圖或長時間心律監測，以了解自身心臟狀況並及早接受適當治療。

為恭院長李文源表示，此次透過中醫大新竹附設醫院主任林圀宏與為恭心臟科團隊跨院合作，成功完成苗栗地區首例雙腔無導線心律調節器植入，除展現策略聯盟醫療專業交流與合作成果，也象徵高階治療進一步落實在地化。為恭將持續深化跨院合作與專業資源共享，提升在地心血管醫療照護量能，讓苗栗鄉親能就近獲得更完整的醫療服務。