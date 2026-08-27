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影／超大鳳梨酥現身 幼安歡喜兒咖啡屋導入ISO2200及HACCP今發表成果

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣幼安教養院「歡喜兒咖啡屋」今年導入ISO 22000及HACCP制度，努力建立標準化作業流程，提升食品安全及品質。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣幼安教養院「歡喜兒咖啡屋」今年導入ISO 22000及HACCP制度，努力建立標準化作業流程，提升食品安全及品質。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣幼安教養院「歡喜兒咖啡屋」透過烘焙、餐飲及職訓，協助身障朋友累積實務經驗，建立自信，今年更導入ISO 22000及HACCP制度，建立標準化作業流程，提升食品安全及品質。中秋佳節將屆，幼安推出多款身障者參與製作的中秋禮盒，還安排糕品「走秀」，縣府及幼安歡迎各界採購，讓身障者的每一份努力都能被看見。

幼安院長林勤妹指出，「幼安烘焙坊」1997年11月成立，成為縣內第一家成年身障者技藝陶冶訓練場域，一直 秉持「給他魚吃，不如給他釣竿；即使他很慢，但我們有信心」的理念，近年烘焙坊轉型為「幼安歡喜兒咖啡屋」，今年並導入取得ISO 22000食品安全管理系統及HACCP危害分析重要管制點制度認證，這不僅是食安及品質的里程碑，更展現身障者經訓練與支持後，同樣能參與專業工作並發揮自我價值。

她表示，幼安在華宇企業管理顧問公司協助規畫輔導，並經亞瑞仕國際驗證公司第三方驗證後，幼安歡喜兒咖啡屋完成ISO 22000與HACCP驗證，但取得驗證不是終點，而是幼安持續提升服務與產品品質、走向下一階段的重要起點。

今年幼安中秋禮盒推出「土鳳梨酥」、「茶香鳳莓酥」及全新口味的「青麻流香酥」，從製作、包餡到包裝都有身障朋友參與。縣府也斥資15萬元認購300盒愛心月餅，將轉贈縣內約300戶弱勢家庭及相關社福單位，希望讓身障朋友以自己的技能傳遞關懷，讓中秋節的祝福更具意義。

幼安在成果發表會安排走秀，將特製的巨大土鳳梨酥等酥餅一一展出，一個大酥餅就可供七、八人享用，十分吸睛。

幼安教養院表示，今年延續「送愛到社區」行動，預計募集1500份愛心月餅送給社區弱勢家庭，盼透過社會大眾及企業支持，讓身障者有更多學習、工作機會，讓每份月餅不只是中秋祝福，更是一份被看見的能力、一份工作的成就，及一份走向自立與社會參與的力量。

公益訂購專線：037-338180 詹小姐

幼安在成果發表會安排走秀，將特製的巨大土鳳梨酥等酥餅一一展出，一個大酥餅就可供七、八人享用，十分吸睛，還有其他多款中秋禮盒展出。記者胡蓬生／攝影
幼安在成果發表會安排走秀，將特製的巨大土鳳梨酥等酥餅一一展出，一個大酥餅就可供七、八人享用，十分吸睛，還有其他多款中秋禮盒展出。記者胡蓬生／攝影

今年幼安中秋禮盒推出「土鳳梨酥」、「茶香鳳莓酥」及全新口味的「青麻流香酥」，各種酥餅及糕點從製作、包餡到包裝，都有身障朋友參與。記者胡蓬生／攝影
今年幼安中秋禮盒推出「土鳳梨酥」、「茶香鳳莓酥」及全新口味的「青麻流香酥」，各種酥餅及糕點從製作、包餡到包裝，都有身障朋友參與。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣幼安教養院「歡喜兒咖啡屋」透過烘焙、餐飲及職訓，協助身障朋友累積實務經驗，建立自信。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣幼安教養院「歡喜兒咖啡屋」透過烘焙、餐飲及職訓，協助身障朋友累積實務經驗，建立自信。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣幼安教養院「歡喜兒咖啡屋」透過烘焙、餐飲及職訓，協助身障朋友累積實務經驗，建立自信，今年更導入ISO 22000及HACCP制度，建立標準化作業流程，提升食品安全及品質。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣幼安教養院「歡喜兒咖啡屋」透過烘焙、餐飲及職訓，協助身障朋友累積實務經驗，建立自信，今年更導入ISO 22000及HACCP制度，建立標準化作業流程，提升食品安全及品質。記者胡蓬生／攝影

幼安在成果發表會安排走秀，將特製的巨大土鳳梨酥等酥餅一一展出，一個大酥餅就可供七、八人享用，十分吸睛。記者胡蓬生／攝影
幼安在成果發表會安排走秀，將特製的巨大土鳳梨酥等酥餅一一展出，一個大酥餅就可供七、八人享用，十分吸睛。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 鳳梨酥 身障者

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