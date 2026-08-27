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苗栗高鐵快捷公車增設銅鑼中平站 縣府：優化公車路重要參考
苗栗高鐵快捷公車今年9月1日起下個月起，試辦增設銅鑼鄉中平站，3個月後檢討評估，縣府強調不僅強化銅鑼地區到高鐵苗栗站公共運輸連結，並作為縣府未來優化公車路網，提升偏鄉公共運輸服務的重要參考。
苗栗高鐵快捷公車兩條路線，101路線中途高鐵站，往返雪霸國家公園管理處、竹南科學園區，101B路線，往返高鐵站、雪管處，縣府檢討公車路網服務，經現地會勘及評估後，決定9月1日起增設高鐵快捷公車中平站，提升銅鑼地區民眾前往高鐵苗栗站的公共運輸便利性。
縣府交通工務處指出，中平站設在縣道119甲線7公里500公尺處，鄰近公館鄉中義村、石牆村，試辦期間3個月，蒐集 公車搭乘人次、 班次使用率，及民眾實際搭乘需求，期滿檢討評估，研議後續是否持續設站，並視需求調整停靠及相關營運措施。
中平站試辦，不僅強化銅鑼地區、高鐵苗栗站的公共運輸連結，也能藉由實際搭乘數據掌握地方需求，作為未來優化公車路網、提升偏鄉公共運輸服務的重要參考。
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