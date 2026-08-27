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審計室揭竹縣雨水下水道建設近5年停滯　縣府：啟動改善方案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
颱風、強降雨接連來襲，新竹縣積淹水問題浮現，6月底竹北蓮華巷整條街宛如汪洋一片，甚至有汽車因積水受困、動彈不得。聯合報系資料照
颱風、強降雨接連來襲，新竹縣積淹水問題浮現，6月底竹北蓮華巷整條街宛如汪洋一片，甚至有汽車因積水受困、動彈不得。聯合報系資料照

極端降雨頻繁，新竹縣政府持續投入區域排水與科技防災建設，但審計部新竹縣審計室發現，竹縣雨水下水道近5年建設停滯，部分規畫逾數十年未檢討。對此，新竹縣府工務處回應，面對極端氣候帶來的短時強降雨挑戰，新竹縣府已全面啟動都市計畫區內雨水下水道改善方案，採取「短、中、長期」階段性策略，全力守護縣民生命財產安全。

新竹縣審計室指出，新竹縣政府近3年每年編列2000萬元辦理雨水下水道建設、維護及清淤，截至2025年9月底，雨水下水道系統規畫總長157.42公里、建設115.57公里，實施率73.42%，但與2021至2024年公開資料完全相同，顯示近5年建設停滯未有進展。

縣府強調，近5年來治水建設從未停滯，其中「新豐鄉建興路一段雨水下水道工程」已於2023年完工，「竹北市嘉德街雨水下水道工程」亦於前年正式全數完工通水，兩案建置的箱涵長度分別為494.5公尺及125.5公尺。目前正加速辦理上述兩案的雨水下水道公告作業，隨後將立即提報國土管理署核定後，即可列入竹縣雨水下水道建設實施率之的統計。

目前已經訂出「短、中、長期」階段性策略，短期防汛方面，針對都市計畫區易淹水路段加強巡檢、清淤，確保排水系統順暢；每季召開雨水下水道列管會議，督導公所追蹤管線改善及清淤進度，並針對淹水事件提出改善方案。

中期規畫已委託專業團隊盤整各鄉鎮市易淹水區域，優先檢討竹北、新豐、湖口等淹水熱區，作為後續改善工程預算依據。長期規畫為因應氣候變遷，逐年檢討各鄉鎮市雨水下水道系統，依據近年極端降雨紀錄及特性，全面優化整體都市排水網絡，降低積淹水風險。

縣府說明，因新竹縣財劃法列為財政第一級縣市，依法雨水排水工程的中央補助比例調降為零，所有經費均由縣府全額自籌辦理，後續將依財政狀況積極編列預算推動。

雨水 都市計畫 新竹

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