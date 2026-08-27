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AI浪潮 苗栗縣補助特定青年購買相關軟體最高6000元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天啟動特定對象青年購買AI數位職能提升計畫，最高6000元，暫定100人。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天啟動特定對象青年購買AI數位職能提升計畫，最高6000元，暫定100人。記者范榮達／攝影

AI時代浪潮，苗栗縣水電充足，發展相關產業條件有優勢，縣府今天啟動特定對象青年購買AI相關軟體培力，最高6000元，育達科技大學校長龍清勇大表歡迎，認為縣府踏出支持的第一步，提供青年先體驗，持續再深化，提升數位職能與就業競爭力。

苗栗縣特定對象青年購買AI數位職能提升計畫，資格必須18歲至40歲青年，並符合就業服務法規定獨力負擔家計、身心障礙者、原住民、新住民子女、低收入戶或中低收入戶、長期失業，及二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人等，暫定名額100人，縣府並研議辦理配套課程，相關資訊可上縣政府勞工及青年發展處查詢。

鍾東錦今天宣布啟動特定對象青年購買AI數位職能提升計畫，他說，聯發科技股份有限公司設在苗栗縣銅鑼科學園區研發資料中心今年5月上線，苗栗縣天花湖水庫案已獲核定，通霄發電廠發電能力也進一步提升中，水電充足是發展AI產業的優勢，人才培力勢在必行。

他認為AI一體兩面，功能非常強大，就以現在的選舉為例，AI生成的資訊充斥，一般民眾甚至連照片是真或偽都難辨，目前還缺乏明確的規範，糾紛及爭議恐怕在所難免，他期許學習AI能力，是朝好的、善的方向。

龍清勇出席啟動記者會，他分享最近AI交流經驗，表示利用AI產製微電影，今年5到7月間，中國大陸因此有13萬人失業，但相對在美國，有人提供收視1次1美元，可以賺錢致富，AI的趨勢，就像台灣於民國80、90年代自動化一樣，當時也是很多人心忡忡失業，AI是另一次產業革命，必須勇於面對，縣府補助支持，跨出了第一步，體驗學習並持續深化創造利益。

苗栗縣 青年 軟體

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