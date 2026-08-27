邱臣遠談竹北未來 不貿然普發現金 推育兒、長照及社宅政策

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠昨接受媒體人黃揚明專訪，針對普發現金、藍白合作及李貞秀投入選戰等議題表態。他說，不會貿然跟進普發1萬元，強調自己是民眾黨竹北市長「唯一提名、唯一徵召」人選，並提出育兒、長照及實體社宅等政見。

邱臣遠表示，竹北帳面公庫結存雖接近50億元，但包含工程保留款、代管保證金及專款專用款項，真正能自由支應施政的「累計歲計賸餘」，預估今年底僅約12億元。竹北約22萬人口，若每人普發1萬元就需22億元，勢必面臨排擠托育、長照、公共建設或舉債等問題。他強調，「發錢很容易，負責任比較難」，市長必須對下一代財政負責。

針對藍白合作，邱臣遠說，合作必須建立在「誠信」及「說到做到」之上，「朋友要多、敵人要少」，能合作就合作，但不能把選舉命運寄託在別人身上，仍會靠政見、團隊及治理能力爭取市民認同。

對於李貞秀宣布參選竹北市長，邱臣遠表示，上周地方行程確實遇到李貞秀，對方也表達參選意願，他尊重任何公民依法參政的權利，資格問題交由主管機關依法認定。不過，他強調自己是經民眾黨中央正式徵召、提名的竹北市長參選人，也是黨內「唯一提名、唯一徵召」人選，沒有模糊空間，將代表民眾黨堅持到底。

政策方面，邱臣遠提出「1314神隊友」育兒方案，主張生育補助提高至4萬元，擴充公托、臨托及親子空間；另推「1268長輩照顧方案」。他也指出，竹北人口多、房租高，實體社宅存量卻仍是0，主張興建實體社宅，結合公托、日照及社福機能，讓年輕人能安心成家。

邱臣遠說，選舉可以有政治攻防，但市民真正關心的是塞車能否改善、孩子有沒有地方托育、房租能否負擔，以及長輩能否獲得妥善照顧。他主張以科技提升治理效率、財政紀律守住城市未來，並以政策照顧不同世代。