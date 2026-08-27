告別20年老鈉燈！竹北高鐵特區1700盞路燈全面LED化

新竹縣竹北市高鐵特區近年高樓、住宅及商業空間陸續進駐，夜間人車流增加，竹北市公所推動「點亮竹北」路燈升級計畫，繼首期汰換主要幹道逾千盞路燈後，再完成嘉豐、嘉政、隘口、六家等地700多盞舊型鈉燈汰換，高鐵特區全面完成LED照明升級。

竹北市長鄭朝方表示，高鐵特區是竹北重要的城市門戶，面對快速改變的城市樣貌，城市發展不能只有高樓增加，周邊道路、照明、人行空間等基礎設施也要盡速跟上。

鄭朝方指出，市內傳統鈉燈部分已使用超過20年未曾更換，不僅耗電，照度也逐年遞減。市公所秉持務實治理原則，先從高鐵區主要幹道著手，第一期已完成1000餘盞路燈汰換；本次二期工程進一步深入嘉豐、嘉政、隘口、六家等社區街道與生活巷弄，再更換約700盞，補齊高鐵特區路燈LED化的最後一塊拼圖。

竹北市公所表示，新設LED燈具依照道路寬度與車流狀況精準調校，相較傳統鈉燈，除改善夜間照明品質，也可降低電費，兼顧用路安全與節能效益。

鄭朝方強調，高鐵特區全域完工是「點亮竹北」的重要第一步，接下來縣三、城區與其他區域的路燈也將接力展開汰換，逐步改善竹北各區夜間照明環境，「點亮竹北」。