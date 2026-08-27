桃園市消防局第一大隊與林口長庚跨域合作，建立以NFC技術為核心的「院前啟動大量輸血流程橋接系統」圖：消防局提供

重大創傷患者搶救分秒必爭，桃園市政府消防局第一救災救護大隊與林口長庚紀念醫院跨域合作，建立以NFC技術為核心的「院前啟動大量輸血流程（MTP）橋接系統」，將部分傷勢評估及輸血準備提前至救護現場及送醫途中。初步統計21件院前啟動案例，患者抵院至開始輸血平均時間由25分鐘縮短至約5分鐘。

初步統計21件院前啟動案例，患者抵院至開始輸血平均時間由25分鐘縮短至約5分鐘。圖：消防局提供

大量出血造成的出血性休克，是重大創傷患者死亡的重要風險之一，如何讓院前緊急救護與醫院端更早銜接，也成為爭取黃金救命時間的關鍵。

相關成果通過115年第2屆「鳳凰盃」消防領域發明設計競賽專業組初選。圖：消防局提供

根據林口長庚醫院114年外傷患者資料，院內啟動大量輸血流程（Massive Transfusion Protocol，MTP）約200件，患者抵達醫院完成檢傷後，到實際開始輸血平均約需25分鐘。

此次消防與醫療團隊建立NFC院前MTP橋接系統，第一線救護人員在重大創傷案件現場或後送途中，可透過手機感應NFC標籤快速進入評估介面，依患者創傷機轉、生命徵象及相關條件完成評估，並即時將資訊提供醫院端。

醫院急診、外傷及相關醫療團隊因此可在救護車抵達前掌握患者狀況及大量輸血需求，提前進行相關整備，縮短患者到院後等待輸血的時間。

消防局指出，目前透過系統於院前啟動MTP已有21件，初步統計患者抵達醫院至開始輸血的平均時間，已從約25分鐘縮短至約5分鐘，減少約20分鐘，降幅約80%。未來仍將持續累積實際案例及成效數據，進一步檢視系統運作效果。

系統設計也考量救護現場高壓環境及操作便利性，以NFC結合雲端介面，減少繁複操作及通報資訊落差，同時保留QR Code及人工通聯等備援方式，避免單一通訊或操作方式失效影響流程。

這項合作由消防及醫療團隊共同建置，消防端包括桃園分隊小隊長楊尚樵、三民分隊隊員謝明逹及迴龍分隊隊員廖松信；醫療端則由林口長庚紀念醫院急診部葉忻慈、黃晏博、許邦定，以及外傷部郭令偉、陳思安、鄭啟桐等醫師共同參與。

相關成果並通過115年第2屆「鳳凰盃」消防領域發明設計競賽專業組初選，將與其他消防創意發明及設計項目角逐獎項。

桃園市政府消防局桃園分隊長江宗晏表示，此次入選除肯定科技創新，更重要的是將第一線救護需求轉化為實際可運作的醫療橋接機制。未來將持續與林口長庚醫院合作，累積更多案例及成效數據，精進重大創傷院前預通報與MTP啟動機制，透過消防及醫療端更緊密合作，為患者爭取寶貴搶救時間。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消攜手長庚搶救重大創傷 院前MTP讓輸血快20分鐘