吳旭智領表拚竹北市長 開學前揪獅友清消、募款挺14名特殊生

國民黨新竹縣議員吳旭智今上午完成竹北市長選舉領表，正式為參選跨出一步；選戰起跑之際，他也投入地方公益，與竹北獅子會連續4年進校園除蚊清消，今年更因得知有學校迎來14名特殊生、資源不足，號召獅友募款相挺。

今天是鄉鎮市長、代表及村里長選舉領表首日，吳旭智一早即前往辦理竹北市第11屆市長選舉領表程序，現場也巧遇多名里長及民意代表。吳旭智表示，領表代表責任與承諾，未來將持續結合基層力量，傾聽地方需求，與里長、代表等地方夥伴共同為竹北打拚。

除了投入選戰，開學前夕，吳旭智也以竹北獅子會成員身分參與校園公益。竹北獅子會近期深入在地學校進行環境清消，針對蚊蟲防治及環境殺菌加強作業，希望降低病媒蚊及病毒傳播風險，為學生開學前做好校園環境整備。

竹北獅子會會長戴佩如表示，校園清消公益服務已連續舉辦4年，希望透過每年不間斷的行動，讓家長放心、孩子安心返校。

清消期間，團隊得知有學校今年一次迎來14名特殊生，在照護人力、相關設施及專用資源上出現經費缺口，戴佩如隨即號召獅友及社會資源募款，將募集款項提供校方，協助補足特殊生所需資源。

吳旭智表示，從校園環境清消到特殊生資源需求，都反映地方第一線需要民間力量即時補位，期盼未來進一步串聯在地企業、社團、志工及公部門資源，讓公益力量更精準回應校園需求。

國民黨新竹縣議員吳旭智今上午完成竹北市長選舉領表，正式為參選跨出一步。圖／吳旭智提供