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晴空匯大火逾2年D棟仍回不了家 住戶揭「8度火警、電氣異常」盼徹查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市晴空匯2024年5月26日發生大火，造成2名消防員殉職，D棟住戶撤離逾2年至今無法返家。住戶質疑社區增設大量冷氣、團購冰箱，接連發生火警及電氣異常，要求徹查供電系統。記者黃羿馨／攝影
新竹市晴空匯2024年5月26日發生大火，造成2名消防員殉職，D棟住戶撤離逾2年至今無法返家。住戶質疑社區增設大量冷氣、團購冰箱，接連發生火警及電氣異常，要求徹查供電系統。記者黃羿馨／攝影

新竹市晴空匯2024年5月26日發生大火，造成2名消防員殉職，D棟住戶撤離逾2年至今無法返家。住戶質疑社區增設大量冷氣、團購冰箱，接連發生火警及電氣異常，要求徹查供電系統；市府表示，2次火調均研判以電氣因素可能性最大，確切原因仍待檢調釐清。

住戶指出，管委會2022年起編列約347萬元汰換公共空調，工程一度因程序問題遭前主委阻止，後來仍於2023年9月恢復施工，並在2024年2月1日完工。社區4棟共裝設24台以上冷氣，其中D棟因設有電影院、KTV、撞球室等公設，共裝設10台，A、B、C棟則各有4至5台。

除公共冷氣外，社區後來又增設5台團購用大型冰箱，以及自動販賣機、車道與桌球室冷氣等設備。住戶質疑，這些設備陸續接入既有線路，卻未全面檢視用電負載及配電方式；冷氣工程完工約3個月後，2024年5月5日即發生首次火警，同月26日再爆發奪命大火，5月30日及7月10日又傳出火警或電線異常。

住戶整理紀錄指出，2025年8月24日、今年1月14日、6月16日及8月3日，社區又陸續發生火警或電氣異常，前後共8次，部分事故由消防人員到場處理，部分由現場人員自行撲滅，質疑大火後電力問題並未徹底排除。

大火後，D棟雖陸續展開清潔、拆除及機電重建，住戶卻至今無法返家。該住戶指出，社區先動用約6000萬公共基金，再向建商借款1億重建，但工程一再延宕，期間仍持續發生火警，讓住戶更加擔心即使修復完成，整體電力系統是否安全。

該住戶要求電機技師，針對2次側的用電負載是否超過台電的營業規章用電規範第50條3馬力的限制和第51條的變頻冷氣必須申請，諧波管制和增加抑制諧波的裝備，針對2次側的電負載是否超過台電的營業規章用電規範，釐清反覆起火原因，才能讓住戶安心回家。

竹市消防局表示，2024年5月至今年8月共出勤6次，包含火災、冒煙及誤報等；其中2024年5月26日、7月10日經火調均研判以電氣因素可能性最大，全案已移送檢調偵辦。

竹市都發處表示，外推冷氣平台涉及外牆共用部分，依法屬社區自主管理；至於重建工程室內裝修，管委會2025年提出圖說審核申請，市府已於今年5月15日同意備查，後續將待社區提出竣工申請資料後依規審理。

晴空匯 住戶 消防員

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