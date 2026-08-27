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桃園市立醫院獲設立許可 749床規模拚2033年營運

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市長張善政宣布，市府已收到衛生福利部核發的桃園市立醫院設立許可函。圖：截自張善政臉書

桃園市立醫院籌設跨出關鍵一步。桃園市長張善政今（26）日表示，市府已收到衛生福利部核發的桃園市立醫院設立許可函；桃園市衛生局指出，核定病床規模為499床急性一般病床及約250床特殊、專科病床，八德總院預計2029年初動工、2032年底完工，目標2033年正式營運。

張善政透過臉書表示，內政部都市計畫委員會日前已正式通過八德總院4.8公頃醫院用地都市計畫變更案，如今市府再取得衛福部設立許可，讓桃園市立醫院從多年構想持續朝實際建置邁進。

張善政指出，市立醫院從醫療定位、服務量能、醫院整體規劃，到如何真正回應桃園市民的醫療需求，歷經多次會議與討論，希望把各項細節做好。去年同期，他也曾親自前往衛福部醫審會簡報，爭取中央支持。

他表示，桃園籌設市立醫院已討論多年，過去包括院址未定、次醫療區域劃分等問題，始終難以突破。市府上任後持續推動相關規劃，希望逐步解決問題，回應桃園人口持續成長所帶來的醫療需求。

桃園市衛生局表示，市府已於8月12日正式收到衛福部核發的「桃園市立醫院設立許可函」，核定病床規模為急性一般病床499床及特殊、專科病床約250床，代表桃園市立醫院籌設邁入實質階段。

衛生局指出，八德總院4.8公頃醫院用地都市計畫變更案，已於8月4日獲內政部都市計畫委員會審議通過，待內政部核定後，預計今年11月正式發布實施。

待都市計畫正式發布實施後，市府將啟動私有土地協議價購及徵收等作業，目標於2028年底前完成全區土地取得。

衛生局表示，為縮短籌建時程，市府採行政多軌並行方式，在都市計畫核定期間，已同步辦理八德總院設計監造廠商招標前置作業；未來也規劃引進醫學中心專業團隊，強化急重症、婦幼、長照及智慧醫療等多元照護服務。

張善政表示，取得設立許可不是終點，而是下一階段工作的開始。未來桃園市立醫院將以八德總院為核心，在觀音、復興及大溪設置3處分院，逐步建構完整市立醫院體系，並結合醫療、長照與智慧照護，落實醫養合一。

張善政也感謝副市長王明鉅、衛生局及相關局處持續推動與協調，以及衛福部、內政部等中央部會支持。他表示，市府將持續推進市立醫院建設，希望回應桃園市民醫療需求，讓桃園不再是六都唯一沒有市立醫院的城市。

衛生局表示，目前桃園市立醫院整體規劃經費約100億元。八德總院主體新建工程預計2028年完成工程招標及決標，2029年初動工興建，2032年底完工並申領開業執照，全案以2033年正式投入營運為目標。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園市立醫院獲設立許可 749床規模拚2033年營運

桃園 規模 醫院

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