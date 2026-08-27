桃園市立醫院 獲設立許可

桃園市立醫院籌設再跨關鍵一步，繼內政部都計委員會八月初通過八德總院醫院用地都計變更後，市長張善政昨報喜，市府再收到衛福部核發的醫院設立許可函，代表邁入實質建置階段。衛生局指出，正同步辦理設計監造招標相關作業，目標二○二九年初動工。

桃園市是唯一沒有市立醫院的直轄市，市府近年在八德區規畫設置市立醫院總院，並在觀音、復興及大溪設置三處分院。張善政昨在臉書發文說，桃園市立醫院從一個構想，一步一步走向實現，市府稍早收到衛福部正式核發的設立許可函，讓他心中充滿感謝，也更感責任重大。

張善政表示，桃園籌設市立醫院過去受到院址未定、次醫療區域劃分等問題影響，始終難以取得突破。他上任後，市府下定決心逐一解決相關問題，副市長王明鉅及衛生局等相關局處協調各方，自己去年也北上前往衛福部醫審會簡報，爭取中央支持。

「桃園人口持續成長，市民對醫療服務的需求不能一直等下去。」張善政說，感謝衛福部、內政部等中央部會支持，讓桃園市立醫院籌設工作持續向前，市府將繼續推動，提升桃園醫療服務量能。

衛生局醫事管理科長洪健翔說，衛福部核發桃園市立醫院設立許可函，核定規模包括四九九床急性一般病床及約二五○床特殊與專科病床。另，八德總院四點八公頃醫院用地都計變更案預計十一月發布，屆時市府將啟動私有土地協議價購及徵收作業，目標二○二八年底前取得全區土地。

洪健翔也說明，為縮短籌建時程，在都市計畫核定期間，市府已同步辦理八德總院設計監造廠商招標前置作業。預計二○二九年初動工，二○三二年底完工並申領開業執照，目標二○三三年營運，未來也規畫引進醫學中心專業團隊提供服務。