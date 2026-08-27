聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市立醫院 獲設立許可

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市立醫院籌設再跨關鍵一步，繼內政部都計委員會八月初通過八德總院醫院用地都計變更後，市長張善政昨報喜，市府再收到衛福部核發的醫院設立許可函，代表邁入實質建置階段。衛生局指出，正同步辦理設計監造招標相關作業，目標二○二九年初動工。

桃園市是唯一沒有市立醫院的直轄市，市府近年在八德區規畫設置市立醫院總院，並在觀音、復興及大溪設置三處分院。張善政昨在臉書發文說，桃園市立醫院從一個構想，一步一步走向實現，市府稍早收到衛福部正式核發的設立許可函，讓他心中充滿感謝，也更感責任重大。

張善政表示，桃園籌設市立醫院過去受到院址未定、次醫療區域劃分等問題影響，始終難以取得突破。他上任後，市府下定決心逐一解決相關問題，副市長王明鉅及衛生局等相關局處協調各方，自己去年也北上前往衛福部醫審會簡報，爭取中央支持。

「桃園人口持續成長，市民對醫療服務的需求不能一直等下去。」張善政說，感謝衛福部、內政部等中央部會支持，讓桃園市立醫院籌設工作持續向前，市府將繼續推動，提升桃園醫療服務量能。

衛生局醫事管理科長洪健翔說，衛福部核發桃園市立醫院設立許可函，核定規模包括四九九床急性一般病床及約二五○床特殊與專科病床。另，八德總院四點八公頃醫院用地都計變更案預計十一月發布，屆時市府將啟動私有土地協議價購及徵收作業，目標二○二八年底前取得全區土地。

洪健翔也說明，為縮短籌建時程，在都市計畫核定期間，市府已同步辦理八德總院設計監造廠商招標前置作業。預計二○二九年初動工，二○三二年底完工並申領開業執照，目標二○三三年營運，未來也規畫引進醫學中心專業團隊提供服務。

醫院 桃園 張善政

延伸閱讀

桃園捷運綠線延伸中壢動工 張善政：八德將成地方重要交通樞紐

桃捷綠線延伸中壢動工 串聯八德中壢健全交通路網

張善政：桃園社宅成本難回收仍要蓋 黃世杰陣營批畫大餅

桃園捷運拚TOD開發 張善政：A10案已決標、菓林站案本周上網

相關新聞

北市首次審查 反偷拍自治條例草案 管理人要負責

今年五月爆發知名醫美診所偷拍案，造成社會不安，北市府率全國之先，提出公共場所防止隱匿式攝影自治條例草案，昨在議會法規會首次討論，議員盼思考反偷拍的獎勵機制以及針孔「實名購買」是否可行？法務局指出，有獎勵機制，實名制需要全國一致規定。相關條文下次續審。

又爆毒油 麻油苯駢芘超標 北市下架187瓶

毒油風暴未停，北市府昨緊急開記者會，指出接獲通路商自主通報產品「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，研考會主委殷瑋昨指出，現在已有第三種油驗出超標，但政府至今無人負責、也無真相，呼籲賴清德總統速開國安會議，不能再神隱。

新北第二行政中心在三重 拚年底前進駐

新北第二行政中心大樓主結構剛完成，拚九月取得使照，下月進行各系統機電設備測試，包含警察、衛生等多個局近期忙打包搬家，拚十二月底前進駐。市長侯友宜期許二辦大樓整合治安、防災、交通、食安及資訊系統，能協同作戰，扮演城市治理的「安全大腦」。

新北行動治理最終站 市長視察藝文新廊帶

連接新北與北市的中正橋二○二四年改建啟用，中正橋側的歷史建築川端橋未被拆除，整修成銜接雙北的人行景觀橋及自行車道，近期完工。川端橋下月開放後，民眾可從永和博愛街楊三郎美術館漫步到北市紀州庵文學森林，透過文化藝術廊道重塑市民與河流的新關係。

10歲女童遭性犯罪 北市府啟動司法保護安置

北市一名身心障礙母親去年在家中疑似接性交易，六旬客人疑對十歲小女兒性犯罪，議員批案發至今過二四○天，市府至今沒安置。社會局回應，該案累計訪視、密集聯繫及服務共七一四次，安置與否也依「兒童權利公約」評判，已啟動司法保護安置。

選情初探／彰化第5選區 強將6人搶5席

彰化縣議員第五選區含括溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉，應選五席，其中，洪本成因案被解職未遞補，陳玉姬、張春洋、陳重嘉、劉珊伶四人都尋求連任，洪本成將由妻子黃佳惠接棒，另有埔鹽鄉長許文萍轉換跑道，個個實力堅強，形成六搶五的局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。