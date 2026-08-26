桃園平東路239巷新闢路具指標意義 張善政：強化通行安全救災效率

桃園市長張善政今日下午前往平鎮區，出席平東路239巷94弄至華安街道路新闢工程竣工典禮，並表示新闢工程由平鎮區公所投入約1262萬元辦理，規模雖不大，但因為同步改善排水、路燈等設施，並結合停車場及YouBike站點，進一步完善周邊交通與生活機能，直接關係居民日常通行與公共安全，市府將以此為指標，持續整合局處與區公所資源，從地方實際需求出發，逐步補強生活環境與公共設施。

張善政指出，平東路239巷過去路幅狹窄，尖峰時段車流易壅塞，消防車、救護車等大型緊急車輛進出受限制，此次新闢239巷94弄至華安街道路後，除增加替代通行路線，分散既有車流，也可提升緊急救援車輛通行效率，對改善社區交通與救災條件具有實質助益。

平鎮區公所表示，新闢道路全長約150公尺、寬10公尺，配置雙向車道及路肩，完工後可串聯平東路與華安街，縮短居民繞行距離並紓解尖峰時段交通壓力；同時也有助消防、救護等緊急車輛快速進出，強化社區防災與救援效能。工程另同步改善周邊排水及管線設施，提升道路使用品質與整體市容，進一步改善居民生活環境。

今日包括立法委員呂玉玲、市議員舒翠玲、黃敬平、陳韋曄、王珮毓、市府民政局長劉思遠、工務局長汪在宙、交通局副局長王旭斌、平鎮區長蕭巧如等均一同出席。

平東路239巷94弄至華安街道路新闢工程竣工，張善政和民意代表、里長、民眾騎Ubike體驗通車。記者鄭國樑／攝影