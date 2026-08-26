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桃捷綠線延伸中壢動工 串聯八德中壢健全交通路網

中央社／ 桃園26日電

桃園捷運綠線延伸中壢計畫今天正式動工。桃園市長張善政表示，完工後將串聯八德、中壢體育園區、桃園市立醫院及台鐵中壢車站，進一步健全桃園環狀捷運路網，帶動沿線生活圈。

桃園捷運綠線延伸中壢線全長約7.1公里、總經費新台幣361億元，全線共設6座車站，包含5座地下站、1座高架站，路線自八德G01站起向西延伸，行經市立醫院、富台國小及中壢體育園區，最終抵達台鐵中壢車站。

張善政下午出席「桃園捷運綠線延伸中壢建設計畫GEC04標土建統包工程開工祈福典禮暨成環啟動儀式」時表示，綠線延伸中壢線沿線整合多項重大公共建設，例如G29站規劃設置地下連通道直通市立醫院，G28站將結合富台國小遷校計畫進行聯合開發。

此外，路線也行經中壢體育園區，並於終點站與台鐵中壢車站及機場捷運A23站交會轉乘，通車後將大幅縮短八德至中壢的通勤時間。

張善政表示，目前捷運綠線主線、綠線延伸中壢線、三鶯線延伸八德及棕線均已進入實質施工階段；綠線延伸大溪線、青線、橘線及銀線可行性研究案也持續推動中央審查。

桃園市政府捷運工程局表示，本次開工的GEC04標工程總工期為1795天，工程內容涵蓋G01站高架橋梁延伸、駐車廠興建，以及建德路至崁頂路的新闢道路工程。

捷工局說，駐車廠部分，具備停放至少15列列車的維修與營運調度能量，新闢道路全線開通後可串聯八德與中壢龍岡都市計畫區；此外，綠線延伸中壢機電標統包工程也已於今年8月14日決標。

中壢 桃捷 張善政

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