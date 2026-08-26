桃捷推原民文化一日票 限量300組29日開賣

桃園大眾捷運公司連續3年在原住民族日舉辦免費搭乘系列活動，今年更推出首套收錄台灣原住民族文化特色的精裝版一日套票冊，每組包含3張不同版面一日票，29日開賣限量300組。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，套票以「桃躍山海‧漫尋原野」為主題，透過桃園捷運串聯城市、人群與山海景緻，將原住民族文化融入票卡設計，正面為原住民族人物穿著傳統服飾主題，細膩呈現各族服飾色彩、織紋與配飾，搭配插畫風格展現文化特色與美學，背面則融入各族特色圖騰。

桃捷公司指出，包裝上首度採小型翻頁硬面精裝書形式，除收納3張紀念票卡，也記載原住民族日的來由及台灣原住民族的分布區域與祭典等資訊，宛如在翻閱一本介紹原民文化的書冊，喜愛原民文化及票卡收藏的民眾可把握機會。

桃捷公司說，原住民族傳統服飾不只是日常穿著，更承載族群歷史、生活智慧與文化認同，服飾及配飾上的色彩、織紋與圖騰，也蘊含世代傳承的文化故事，今年攜手原住民族委員會及桃園市政府原住民族行政局，於29日起在機場捷運全線車站開賣（A20興南站因是無人站除外），歡迎透過票卡認識台灣多元豐富的原民文化底蘊。