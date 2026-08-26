快訊

尼泊爾山洪暴發與土石流 民眾四散奔逃...至少17人罹難數百人失蹤

討好政府？王鴻薇揭華視高層「壓新聞」 禁播漢光民怨、限制陳幸妤報導

對趙建銘還有愛？陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

聽新聞
0:00 / 0:00

桃捷推原民文化一日票 限量300組29日開賣

中央社／ 桃園26日電

桃園大眾捷運公司連續3年在原住民族日舉辦免費搭乘系列活動，今年更推出首套收錄台灣原住民族文化特色的精裝版一日套票冊，每組包含3張不同版面一日票，29日開賣限量300組。

桃捷公司今天發布新聞稿表示，套票以「桃躍山海‧漫尋原野」為主題，透過桃園捷運串聯城市、人群與山海景緻，將原住民族文化融入票卡設計，正面為原住民族人物穿著傳統服飾主題，細膩呈現各族服飾色彩、織紋與配飾，搭配插畫風格展現文化特色與美學，背面則融入各族特色圖騰。

桃捷公司指出，包裝上首度採小型翻頁硬面精裝書形式，除收納3張紀念票卡，也記載原住民族日的來由及台灣原住民族的分布區域與祭典等資訊，宛如在翻閱一本介紹原民文化的書冊，喜愛原民文化及票卡收藏的民眾可把握機會。

桃捷公司說，原住民族傳統服飾不只是日常穿著，更承載族群歷史、生活智慧與文化認同，服飾及配飾上的色彩、織紋與圖騰，也蘊含世代傳承的文化故事，今年攜手原住民族委員會及桃園市政府原住民族行政局，於29日起在機場捷運全線車站開賣（A20興南站因是無人站除外），歡迎透過票卡認識台灣多元豐富的原民文化底蘊。

桃捷 捷運公司 免費

延伸閱讀

原博籌攜手台大 啟動原住民族數位典藏庫

六好串起永續日常　桃園連續四年參展亞太永續博覽會

打造沉浸式教學 原住民族學校師資、課程待解 教育部：持續補足需求

族語認證8月起推在地測驗 導入即測即發證

相關新聞

桃園捷運綠線延伸中壢動工 張善政：八德將成地方重要交通樞紐

桃園捷運綠線延伸中壢今舉辦GEC04標開工祈福典禮暨成環啟動儀式，象徵路線進入實質建設階段。市長張善政今出席活動表示，八德是桃園捷運重要節點，未來捷運可通往中壢、大溪等地，也連接新北三鶯，交通樞紐地位逐漸成形。

中元普渡燈學問多！八德三元宮堅守2百多年傳統 尋竹隊伍赫見副市長

明天是農曆七月十五日中元節，桃園副市長蘇俊賓今與八德三元宮前往八德與大溪交界的半屏山，依古禮為中元普渡燈取竹。蘇俊賓表示，現代社會雖保有中元普渡的傳統習慣，但民眾不見得知曉祭儀及普渡燈背後意義，盼八德三元宮延續傳統，讓後代也有機會認識這項歷史文化。

開學前一周 桃園消防夏令營學童化身消防小尖兵 趣味闖關學防災

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今日舉辦暑期消防夏令營，除了設計趣味、教育兼具的體驗關卡，還結合具話題的戰鬥陀螺，與消防極限體能競賽，讓小朋友化身消防小尖兵，開心體驗和學習實用的防災知識。

裕隆汽車「裕苗山丘」守護原生樹種 獲首屆苗金獎環境特殊貢獻獎

裕隆汽車製造股份有限公司苗栗縣三義廠區2023年成立「裕苗山丘」，500坪園區復育斛櫟、台灣野茉莉、島田氏雞兒腸等受脅台灣原生樹種，亮點獲肯定，苗栗縣政府今年辦理首屆產業金實卓越獎（苗金獎），獲頒上市櫃公司組第一名，及環境特殊貢獻獎。

桃園市立醫院重大進展 張善政：衛福部正式核發設立許可

桃園市立醫院籌設再跨關鍵一步，市長張善政今表示，市府已正式收到衛福部核發的桃園市立醫院設立許可函，加上3周前內政部都市計畫委員會通過八德總院4.8公頃醫院用地都市計畫變更案，籌設進度接連取得突破，未來將以八德總院為核心，並在觀音、復興及大溪設置3處分院，逐步建構完整市立醫院體系。

45天稻草人站崗垃圾定點階段性任務結束 竹南鎮公所開罰1件亂丟垃圾包

苗栗縣竹南鎮山佳停車場垃圾收集定點，表定時間外垃圾包山亂象，鎮民代表陳玉家稻草人站崗勸導，45天仍未完全改善，公所昨晚會同警方查獲1件，依廢棄物清理法開罰，並將持續取締，陳玉家為避免干擾行政 今天宣布階段性任務完成撤崗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。