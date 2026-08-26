桃園捷運綠線延伸中壢動工 張善政：八德將成地方重要交通樞紐

桃園捷運綠線延伸中壢今舉辦GEC04標開工祈福典禮暨成環啟動儀式，象徵路線進入實質建設階段。市長張善政今出席活動表示，八德是桃園捷運重要節點，未來捷運可通往中壢、大溪等地，也連接新北三鶯，交通樞紐地位逐漸成形。

捷工局長劉慶豐指出，本次發包工程有三大重點，首先是打造能容納15列車的駐車廠，其次是延伸線銜接綠線G01站的高架段，最後是地方829公尺新闢道路，新闢道路未來配合其他工程發包進行，最遠可從建德路通到崁頂路，屆時八德往返中壢龍岡會更便利。

桃園市長張善政表示，八德區是桃園軌道路網的最重要節點，市府在此投入龐大資源，多項重大建設正同步推進。除了綠線與綠延中壢，綠線延伸大溪的可行性研究正依中央審查意見辦理修正，而三鶯線延伸八德高架段工程設計標也順利決標，機電標正上網招標。未來，八德北有三鶯線通往新北，南有綠線延中壢，還有西南也有延伸線至大溪，捷運路線呈放射線展開，交通樞紐地位將全面成形。

張善政也說，綠線延伸中壢總經費361億元，全長約7.1公里，途經中壢體育園區、富台國小、市立醫院等地，也串聯綠線、機捷與台鐵等大眾運輸，是捷運路網成環的最後一塊拼圖。 施工期間，市府會妥善處理噪音、揚塵及管線問題，務求將工程對民眾生活影響降至最低，盼早日實現桃園「一環三心二十一線」願景。