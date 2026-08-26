中元普渡燈學問多！八德三元宮堅守2百多年傳統 尋竹隊伍赫見副市長

明天是農曆七月十五日中元節，桃園副市長蘇俊賓今與八德三元宮前往八德與大溪交界的半屏山，依古禮為中元普渡燈取竹。蘇俊賓表示，現代社會雖保有中元普渡的傳統習慣，但民眾不見得知曉祭儀及普渡燈背後意義，盼八德三元宮延續傳統，讓後代也有機會認識這項歷史文化。

八德三元宮是台灣北部唯一保佑中元普渡取竹古禮的寺廟，該傳統延續至今已254年。主委呂林小鳳指出，八德三元宮主祀三官大帝，農曆七月十五日是地官壽誕，也是中元節，為召請三界眾神賜福及招引十方無祀孤魂接受普渡，祭典前一天須豎立普渡燈，而普渡燈的燈篙就是莿竹。

呂林小封表示，尋找適合做燈篙的莿竹不易，必須從農曆七月一日開始尋找竹身直挺、竹尾朝東的特定莿竹，找到後還要幫上紅布條，提醒外界勿隨意靠近或折損，保存及搬運也有一定難度，現在宮廟多以採購取代自製。

蘇俊賓今與八德三元宮尋竹團隊前往八德與大溪交界的半屏山取竹，眾人循古禮持香誦經祈福，小心翼翼將竹材運回普渡現場。

蘇俊賓表示，八德三元宮至今保留著上百年的傳統工藝與科儀，取竹過程也僅取出祭儀所需的竹材，展現對大自然的珍惜與敬畏，體現「敬天愛人」最原始且純粹的祭祀精神。感謝廟方持續保存中元普渡與取燈篙傳統，讓年輕世代也有機會認識這項地方文化。

桃園市八德三元宮按古禮古法製作普渡燈，尋竹團隊赫見副市長蘇俊賓（左）身影。圖／八德三元宮提供