評估後龍產業發展規劃 苗縣府連辦4場公聽會廣納地方意見

苗栗縣政府為審慎評估後龍地區承接桃竹苗產業發展的條件，並廣泛蒐集地方意見，今（26）及28日上午、下午各辦理1場「後龍產業發展規劃公聽會」，合計舉辦4場次，邀請土地所有權人、地方居民及各界關心人士參與，共同為後龍地區未來發展提出建言。

縣府表示，各場次由規劃團隊說明本案辦理背景、初步評估方向及可行性規劃內容，並針對民眾關心的土地權益、農業生產、交通運輸、生活環境、生態保育及地方發展等議題進行意見交流。主要是希望增加地方民眾參與及表達意見的機會，讓不同地區、不同時段的土地所有權人與鄉親均能充分掌握規劃資訊。

工商發展處指出，後龍地區鄰近高鐵苗栗站，並具備鐵路及公路等交通條件。隨著桃竹苗地區科技產業持續發展，縣府希望透過前期調查及可行性評估，審慎了解後龍是否具備承接產業發展、創造在地就業機會、吸引青年返鄉及帶動地方產業升級的條件。

針對鄉親在公聽會提出的口頭及書面意見，縣府均將完整記錄，交由規劃團隊逐項彙整研析，作為後續調整研究範圍、完善規劃內容及主管機關審查的重要參考。

處長詹彩蘋表示，連續辦理4場公聽會，是地方參與及意見溝通的起點。後續將秉持「公開透明、審慎評估、充分溝通」的原則，持續廣納各界意見，在產業發展、地方權益及環境永續之間尋求適當平衡，使未來規劃更符合地方需求及苗栗長遠發展。