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開學前一周 桃園消防夏令營學童化身消防小尖兵 趣味闖關學防災

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
小朋友體驗溺水救援技巧。記者鄭國樑／翻攝
小朋友體驗溺水救援技巧。記者鄭國樑／翻攝

桃園消防局第四大隊圳頂分隊今日舉辦暑期消防夏令營，除了設計趣味、教育兼具的體驗關卡，還結合具話題的戰鬥陀螺，與消防極限體能競賽，讓小朋友化身消防小尖兵，開心體驗和學習實用的防災知識。

第四大隊表示，消防工作除了需要專業知識與救災技能，良好體能也是執行任務的重要基礎，夏令營規畫「防震知識一把抓」、「消防極限體能王」及「戰鬥陀螺 PK 賽」。其中防震知識一把抓安排地震體驗車，讓學童親身體驗地震的搖晃程度，並透過各式生活用品、藥品及食物等實體教材，引導思考防災包應準備哪些物品，建立基本防震與避難觀念。

「消防極限體能王」讓學童穿上簡易消防裝備，挑戰拖帶假人、低姿勢爬行、爬梯及射水等兒童版消防訓練項目，親身體驗消防人員執行救災任務時所需具備的體能與團隊合作能力。小朋友在完成一項項挑戰的過程中，不僅感受消防工作的辛苦與專業，也更加了解消防人員守護民眾安全背後所付出的努力。

活動最後也送出口哨、手電筒等適合放入防災包的實用宣導品，鼓勵孩子將所學防災知識帶回家庭，與家人一同檢視居家安全及防災準備。

桃園消防夏令營小朋友踴躍報名。記者鄭國樑／攝影
桃園消防夏令營小朋友踴躍報名。記者鄭國樑／攝影

「消防極限體能王」穿上裝備體驗救災。記者鄭國樑／翻攝
「消防極限體能王」穿上裝備體驗救災。記者鄭國樑／翻攝

夏令營 桃園 戰鬥陀螺 消防局

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