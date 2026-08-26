裕隆汽車「裕苗山丘」守護原生樹種 獲首屆苗金獎環境特殊貢獻獎

裕隆汽車製造股份有限公司苗栗縣三義廠區2023年成立「裕苗山丘」，500坪園區復育斛櫟、台灣野茉莉、島田氏雞兒腸等受脅台灣原生樹種，亮點獲肯定，苗栗縣政府今年辦理首屆產業金實卓越獎（苗金獎），獲頒上市櫃公司組第一名，及環境特殊貢獻獎。

裕隆汽車三義廠區環境得天獨厚，攜手台灣山林復育協會於2023年在廠區成立「裕苗山丘」，打造500坪台灣原生林復育中心，志工至39個採種地點進行母樹調查與巡檢，果熟後進行採種、育苗，參考日本「宮脇造林法」，去年在廠區建置生態樹島，樹種以生態代表性、演替後期成熟林、稀有保育類為優先，包含斛櫟、台灣野茉莉、九芎、香楠、三斗石櫟、台灣石楠、島田氏雞兒腸等，打造母樹基因庫。

「裕苗山丘」每年培育2000至4000株台灣原生樹種苗木，無償提供學校及公部門公益使用，今年4月23日裕隆汽車與公路局中區養護工程分局，共同在台61線苗栗縣通霄新埔段，種下59種、1000株苗栗在地淺山植群樹種，打造台灣首座公路沿線的生態樹島。

苗栗縣政府首屆苗金獎日前頒獎，「裕苗山丘」備受肯定，裕隆汽車獲得上市櫃公司組第一名，及環境特殊貢獻獎，裕隆汽車副總經理李建輝代表領獎，裕隆汽車指出 公司扎根三義逾40年，秉持「取之於社會、用之於社會」的經營理念，從帶動產業發展、創造在地就業，到支持木雕文化傳承，並投入生態復育，與地方共好，並以行動減碳。

裕隆汽車表示，公司由董事會永續發展委員會統籌，永續專責單位串聯跨部門，將誠信治理、風險管理，及永續績效納入營運決策，打造多元友善職場，目前苗栗在地員工占比達57%，讓企業成長與員工及地方共享。

2017年起建置太陽能發電，設置容量達15.6MW，年發電量1923萬度，相當廠區年用電量的1.33倍，並同步推進能源效率提升、資源循環，及汙染防治，公司透過供應商永續評比、溫室氣體盤查，及資源交換平台，「以大帶小」分享管理經驗與工具，不只自己轉型，更帶動供應鏈共同成長。

裕隆汽車在首屆苗栗縣產業金實卓越獎，獲上市櫃組第一名，及環境特殊貢獻獎，縣長鍾東錦（左二）頒獎，裕隆汽車副總經理李建輝（右二）代表領獎。記者范榮達／攝影