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桃園市立醫院重大進展 張善政：衛福部正式核發設立許可

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（右）與副市長王明鉅（左）討論市立醫院規畫，張善政表示，市府已正式收到衛福部核發的桃園市立醫院設立許可函，籌設進度接連取得突破。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政（右）與副市長王明鉅（左）討論市立醫院規畫，張善政表示，市府已正式收到衛福部核發的桃園市立醫院設立許可函，籌設進度接連取得突破。圖／取自張善政臉書

桃園市立醫院籌設再跨關鍵一步，市長張善政今表示，市府已正式收到衛福部核發的桃園市立醫院設立許可函，加上3周前內政部都市計畫委員會通過八德總院4.8公頃醫院用地都市計畫變更案，籌設進度接連取得突破，未來將以八德總院為核心，並在觀音、復興及大溪設置3處分院，逐步建構完整市立醫院體系。

張善政今在臉書表示，桃園市立醫院從一個構想，一步一步走向實現，市府稍早收到衛福部正式核發的設立許可函。3周前，內政部都委會才正式通過八德總院4.8公頃醫院用地都市計畫變更案，如今再取得設立許可，讓他心中充滿感謝，也更感責任重大。

張善政指出，市府籌設市立醫院過程中，從醫療定位、服務量能、醫院整體規畫，到如何真正回應桃園市民醫療需求，歷經無數次會議與討論，希望將每個細節做好。去年差不多同一時間，他也親自前往衛福部醫審會簡報，爭取中央支持。

張善政說，桃園籌設市立醫院已談了很多年，過去受到院址未定、次醫療區域劃分等問題影響，始終難以取得突破。他上任後，市府下定決心逐一解決相關問題，副市長王明鉅及衛生局等相關局處也一路緊盯進度、協調各方，希望加速推動。

張善政表示，桃園人口持續成長，市民對醫療服務的需求不能一直等下去，因此市府持續推進市立醫院籌設工作。依市府規畫，未來桃園市立醫院將以八德總院為核心，並在觀音、復興及大溪設置3處分院，逐步建構完整的市立醫院體系，同時結合醫療、長照與智慧照護，落實醫養合一，希望提升桃園整體醫療服務量能。

張善政也感謝衛福部、內政部等中央部會支持，讓桃園市立醫院籌設工作持續向前，市府將繼續推動後續工作，希望真正建立一間屬於桃園市民的市立醫院，讓桃園擺脫六都唯一沒有市立醫院的現況。

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