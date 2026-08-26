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45天稻草人站崗垃圾定點階段性任務結束 竹南鎮公所開罰1件亂丟垃圾包

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮公所會同警方昨天晚上在山佳停車場垃圾收集定點，當場查獲1件亂丟垃圾包開罰。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮公所會同警方昨天晚上在山佳停車場垃圾收集定點，當場查獲1件亂丟垃圾包開罰。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮山佳停車場垃圾收集定點，表定時間外垃圾包山亂象，鎮民代表陳玉家稻草人站崗勸導，45天仍未完全改善，公所昨晚會同警方查獲1件，依廢棄物清理法開罰，並將持續取締，陳玉家為避免干擾行政 今天宣布階段性任務完成撤崗。

巴威颱風期間，苗栗縣7月10日、11日放颱風假，12日又逢周日，竹南鎮公所連續3天沒有清運垃圾，山佳停車場垃圾包堆積成山，陳玉家發現不僅有礙觀瞻，吸引遊蕩犬或貓覓食，捉破塑膠袋，蟑螂到處亂爬，破壞環境衛生，7月13日起一早及晚上站崗，勸導民眾不要於表定周一至周六上午6點半至9點開放時間以外，亂丟垃圾包堆置。

陳玉家發現還是有少數固定臉孔，當著她的面亂丟垃圾包，完全不聽勸導，向鎮公所建議針對違規丟置垃圾民眾，公所清潔隊聯合警方，不定時、不定點蹲點取締 ，昨天晚上首次出擊，當場查獲1件，依廢棄物清理法，可處1200元至6000元罰鍰。

今天一早第45天，仍有少許垃圾包，陳玉家感謝清潔隊、警方蹲點2個小時取締，亂丟垃圾者也荷包失血，為避免干擾行政，她完成階段性任務，當稻草人45天感謝大家的鼓勵和指教，希望這次想到的方法能進一步改善現狀，取締是不得已的手段，長期而言更期盼大家互相關注，提升公德心，不讓少數民眾影響多數守法的善良百姓。

陳玉家稻草人站崗過程，必須忍受天候、蚊蟲等干擾，也獲得不少回響，有小弟弟跟她說辛苦了，也有民眾送飲料，但最開心是垃圾變少了，她記錄下7月25日第13天有民眾帶1包垃圾進停車場，看到她又離開了，8月4日第23天垃圾最少的一天，尤其第25天晚上11點山佳停車場沒有垃圾，她好開心，認為亂象「漸有改善」、「越來越進步」。

苗栗縣竹南鎮民代表陳玉家<a href='/search/tagging/2/巴威颱風' rel='巴威颱風' data-rel='/2/256852' class='tag'><strong>巴威颱風</strong></a>後站崗山佳停車場垃圾收集定點，今天第45天，宣布完成階段性任務。圖／陳玉家提供
苗栗縣竹南鎮民代表陳玉家巴威颱風後站崗山佳停車場垃圾收集定點，今天第45天，宣布完成階段性任務。圖／陳玉家提供

開罰 垃圾 巴威颱風 苗栗縣 巴威 廢棄物

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