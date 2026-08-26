45天稻草人站崗垃圾定點階段性任務結束 竹南鎮公所開罰1件亂丟垃圾包

苗栗縣竹南鎮山佳停車場垃圾收集定點，表定時間外垃圾包山亂象，鎮民代表陳玉家稻草人站崗勸導，45天仍未完全改善，公所昨晚會同警方查獲1件，依廢棄物清理法開罰，並將持續取締，陳玉家為避免干擾行政 今天宣布階段性任務完成撤崗。

巴威颱風期間，苗栗縣7月10日、11日放颱風假，12日又逢周日，竹南鎮公所連續3天沒有清運垃圾，山佳停車場垃圾包堆積成山，陳玉家發現不僅有礙觀瞻，吸引遊蕩犬或貓覓食，捉破塑膠袋，蟑螂到處亂爬，破壞環境衛生，7月13日起一早及晚上站崗，勸導民眾不要於表定周一至周六上午6點半至9點開放時間以外，亂丟垃圾包堆置。

陳玉家發現還是有少數固定臉孔，當著她的面亂丟垃圾包，完全不聽勸導，向鎮公所建議針對違規丟置垃圾民眾，公所清潔隊聯合警方，不定時、不定點蹲點取締 ，昨天晚上首次出擊，當場查獲1件，依廢棄物清理法，可處1200元至6000元罰鍰。

今天一早第45天，仍有少許垃圾包，陳玉家感謝清潔隊、警方蹲點2個小時取締，亂丟垃圾者也荷包失血，為避免干擾行政，她完成階段性任務，當稻草人45天感謝大家的鼓勵和指教，希望這次想到的方法能進一步改善現狀，取締是不得已的手段，長期而言更期盼大家互相關注，提升公德心，不讓少數民眾影響多數守法的善良百姓。

陳玉家稻草人站崗過程，必須忍受天候、蚊蟲等干擾，也獲得不少回響，有小弟弟跟她說辛苦了，也有民眾送飲料，但最開心是垃圾變少了，她記錄下7月25日第13天有民眾帶1包垃圾進停車場，看到她又離開了，8月4日第23天垃圾最少的一天，尤其第25天晚上11點山佳停車場沒有垃圾，她好開心，認為亂象「漸有改善」、「越來越進步」。