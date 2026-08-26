桃園捷運拚TOD開發 張善政：A10案已決標、菓林站案本周上網

桃園捷運路網逐漸成形，市長張善政今在市政會議表示，捷運不只是交通工具，更能帶動沿線發展，目前機捷A10山鼻站土地開發案已順利決標，9月9日簽約；綠線G15a菓林站開發案本周也將公告，兩案均規畫興建12層複合大樓，其中菓林站預估引進約14億元民間投資，市府分回部分樓地板面積處分後，預估可挹注約9.5億元淨效益。

張善政表示，目前捷運綠線幾項測試都相當順利，但市府推動捷運，不只著眼交通運輸，更期待透過軌道建設帶動沿線市區發展，近期A10山鼻站及G15a菓林站兩項土地開發案陸續取得進展，盼透過公私協力導入民間資源，落實大眾運輸導向發展。

其中，G15a菓林站開發案預計本周正式上網公告，基地約1125坪，緊鄰菓林市地重劃區，規畫興建地下4層、地上12層複合大樓。張善政指出，菓林位於航空城範圍內，隨著航空城開發，目前當地還沒有特別顯著的高樓建築，未來複合大樓落成，有機會成為菓林新地標。

張善政說，先前綠線列車測試，從菓林前往桃園藝文特區僅需十幾分鐘，等於菓林就在桃園核心市區旁，未來發展可期。菓林站開發案預估引進約14億元民間投資，市府未來也將依契約分回部分樓地板面積並依法處分，預估挹注約9.5億元淨效益，支持後續捷運建設。

另一起A10山鼻站專用區開發案已於上月順利決標，預計9月9日完成簽約，基地約1513坪，未來將興建12層商場與住宅複合式大樓。張善政表示，山鼻站近年周邊居民逐漸增加，搭乘機捷前往機場、中壢及台北都相當方便，鄰近A11坑口站周邊未來也有中華航空、長榮航空投入開發，規畫體育園區、旅館等設施，A10、A11一帶發展潛力可期。

張善政強調，捷運建設雖帶來龐大財務壓力，但軌道建設帶動沿線土地、商業及城市發展的附帶效益也相當可觀，不能單純以捷運本身的財務數字衡量。如今一案已決標、一案即將公告，市府將持續透過捷運節點開發，引進民間投資並挹注公共建設財源。