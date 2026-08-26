防台南爆炸案重演 張善政：盤點桃園7家鋁鎂工廠稽查

台南安南區一塊空地日前因非法棄置鋁鎂廢料引發火警，桃園市長張善政今在市政會議表示，台南事故涉及鋁、鎂等禁水性物質，市府以此為前車之鑑，主動盤點桃園相關場所，目前掌握全市有7家使用相關物質的工廠，消防局將在本周內完成稽查；另有5處涉及易燃性廢液的棄置場所，今天完成巡查並納入管理，盼透過制度性納管降低事故發生風險。

張善政表示，南部近日降下大雨，但台南仍發生嚴重爆炸事故，顯示危險物品若儲存、管理不當，即使在大雨環境下仍可能釀災，也讓桃園重新檢視是否存在類似風險場所。

張善政指出，桃園2024年率先全國修訂「火災預防自治條例」，將易燃性物質場所納入制度管理，對危險物品的儲藏及管理訂有明確規範。從近年數據來看，桃園工廠火災案件已有明顯下降，除降低火災發生件數，也進一步提升消防安全保障。

針對這次台南爆炸事故涉及的鋁、鎂等禁水性物質，張善政表示，市府已主動盤點桃園使用相關危險材料的工廠，目前共有7家，消防局將盡速前往現場，並於本周內完成稽查，確認相關物質的儲存及管理方式是否符合規定。

市府也將進一步把鋁鎂爐渣、集塵灰等納入管理，要求相關場所依「火災預防自治條例」做好防火區隔，並提出防災改善方案，避免危險物質因存放或處理不當引發火災、爆炸。

此外，桃園目前第二批列管的221處場所中，有14處為大量堆置廢木材、廢塑膠的非法棄置場址，市府將加強控管；另盤點出5處涉及易燃性廢液的棄置場所，預計今天完成巡查並納入管理，從工廠到廢棄物場址同步強化防災管理。

張善政表示，桃園一方面透過自治條例提前建立管理制度，另一方面也會將其他縣市發生的不幸事故視為參考案例，重新檢討桃園是否存在類似場所及風險；台南事故是前車之鑑，消防局會確實稽查相關場所，持續強化危險物品管理，讓台南的案例不會在桃園發生。